Cómo se calcula la pensión de incapacidad permanente al cotizar en España y Latinoamérica

Mujer en silla de ruedas trabajando desde casa. - Cedida

MADRID, 10 Nov. (EUROPA PRESS)

Cientos de miles de personas han trabajado a lo largo de su vida en España y en uno o varios países latinoamericanos: emigrantes que regresaron, ciudadanos latinoamericanos establecidos en España y profesionales desplazados por sus empresas. Cuando una enfermedad o un accidente les impide seguir trabajando, surge la misma pregunta: ¿sirven de algo los años cotizados en otro país?

La respuesta es que sí, siempre que exista un instrumento internacional que coordine ambos sistemas. En el espacio iberoamericano ese instrumento es el Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social, en vigor desde 2011 y aplicado hoy por una docena de Estados, entre ellos España, Argentina, Brasil, Chile, Ecuador, Perú, Uruguay, Paraguay, Bolivia, El Salvador, Portugal y República Dominicana. Con México, Colombia o Venezuela rigen convenios bilaterales con una lógica parecida.

Totalización: los años cotizados fuera cuentan

El principio básico es la totalización de períodos. Si un trabajador no reúne en España la cotización mínima exigida para la incapacidad permanente, puede sumar los períodos acreditados en el otro país para alcanzarla. En las incapacidades derivadas de enfermedad común, España exige, para los mayores de 31 años, haber cotizado una cuarta parte del tiempo transcurrido desde los 20 años, con un mínimo de cinco, y que una quinta parte de ese periodo esté dentro de los últimos diez años.

Los periodos extranjeros se tienen en cuenta para cumplir el requisito, aunque no se hayan cotizado en España. Y a la inversa: las cotizaciones españolas servirán para abrir derecho en otro país.

Prorrata: cada país paga su parte

Reconocido el derecho, cada Estado calcula una pensión teórica como si toda la carrera se hubiera cotizado en su sistema y después abona la parte proporcional al tiempo realmente cotizado allí. Es la pensión prorrata. El resultado es que el beneficiario puede cobrar dos pensiones, una española y otra del país de origen o de destino, cuya suma depende de las bases de cada sistema.

España compara siempre ese cálculo con la pensión nacional, la que corresponde solo con cotizaciones españolas si fueran suficientes, y abona la más favorable.

Dónde se presenta la solicitud y qué coviene preparar

La solicitud se presenta en el país de residencia, que actúa como institución de enlace y la traslada al otro Estado.

Hay que aportar la vida laboral de cada país y los informes médicos; la valoración de la incapacidad la hace cada sistema según sus propios criterios, por lo que puede reconocerse en uno y negarse en otro.

Los plazos se alargan: la tramitación internacional puede durar más de un año, y mientras tanto conviene mantener activa la cobertura en el país de residencia.

Desde el despacho Grupo Novalegal, NOVA SEGURIDAD SOCIAL Y CONSULTORÍA S.L.P., con oficinas en Barcelona y Madrid, explican que los expedientes con cotizaciones en dos países son de los que más denegaciones injustificadas acumulan, muchas veces porque la institución española no ha recibido a tiempo la certificación de periodos del otro Estado o porque se calcula solo la pensión nacional sin aplicar la prorrata. Según sus abogados, revisar que se han totalizado todos los periodos y que se ha hecho la comparación entre ambas fórmulas es el primer paso ante cualquier resolución que llegue por debajo de lo esperado.