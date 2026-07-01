La Cámara de Comercio Brasil-España celebra su Cena de Gala 2026 - CEDIDA

MADRID 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Cámara de Comercio Brasil-España (CCBE) celebró el pasado 25 de junio una nueva edición de su tradicional Cena de Gala, uno de los encuentros más relevantes de su calendario anual, que reunió a representantes institucionales, miembros del cuerpo diplomático, empresas, socios y destacados profesionales de España y Brasil.

Celebrada en el Hotel InterContinental Madrid, la velada volvió a consolidarse como un espacio de referencia para el diálogo, la cooperación y el fortalecimiento de las relaciones económicas, empresariales e institucionales entre ambos países, favoreciendo el intercambio de conocimiento, la creación de alianzas y el desarrollo de nuevas oportunidades de colaboración.

Óscar Méndez Martínez, director ejecutivo de la CCBE, ejerció como maestro de ceremonias.

La presidenta de la Cámara de Comercio Brasil-España, Trinidad Jiménez, dio la bienvenida a los asistentes y destacó el compromiso de la entidad con el impulso de las relaciones bilaterales entre España y Brasil, poniendo en valor el papel de la Cámara como punto de encuentro entre instituciones y empresas de ambos países fomentando la importancia del acuerdo firmado por la Unión Europea con Mercosur afirmando que *Este acuerdo no solo es un acuerdo comercial, también es un acuerdo estratégico que consolida la relación entre Brasil y España, dándonos la tranquilidad de saber que vamos a estar protegidos también de modo institucional*

A continuación, intervinieron Susana Sumelzo, secretaria de Estado para Iberoamérica, el Caribe y la Promoción del Español en el Mundo; Amparo López Senovilla, secretaria de Estado de Comercio; y Maria Angélica Ikeda, cónsul general de Brasil en Madrid.

Durante su intervención, Sumelzo destacó la trayectoria centenaria de la Cámara y afirmó que "Brasil y España atraviesan un gran momento en las relaciones bilaterales, que han dado un salto cualitativo". Asimismo, subrayó que la reciente cumbre bilateral permitió la firma de acuerdos y memorandos de entendimiento en sectores estratégicos que abrirán nuevas oportunidades para las empresas de ambos países.

Durante su intervención, Amparo López Senovilla, Secretaria de Estado de Industria, Ministerio de Industria y Turismo, puso en valor la fortaleza de las relaciones económicas entre España y Brasil y destacó el papel del tejido empresarial como motor de ese vínculo. "Detrás de estas cifras hay mucho más que comercio: hay empresas que invierten, innovan, generan empleo y construyen relaciones duraderas entre ambos países", afirmó, subrayando que el crecimiento de los intercambios comerciales refleja el compromiso compartido por seguir impulsando nuevas oportunidades de desarrollo e inversión.

Por su parte, Maria Angélica Ikeda ensalzó la solidez de las relaciones bilaterales y puso en valor los 74.000 millones de euros de inversión española en Brasil, afirmando que "España se consolida como nuestro segundo mayor inversor gracias a una confianza estructural y no a una coyuntura pasajera". Asimismo, destacó que la nueva reforma tributaria brinda seguridad jurídica al mercado brasileño y que el programa de infraestructuras Nuevo PAC, dotado con 200.000 millones de euros, abre una oportunidad histórica para la participación de las empresas españolas en el desarrollo del país.

La Cena de Gala constituye una de las principales iniciativas de la CCBE para fomentar el acercamiento entre el sector público y el privado, promoviendo un espacio de encuentro en el que instituciones, empresas y profesionales pueden compartir experiencias, generar sinergias y explorar nuevas oportunidades de cooperación e inversión.

La Cámara de Comercio Brasil-España agradece la asistencia de las autoridades, representantes institucionales, socios y empresas que participaron en esta edición, así como el apoyo de las entidades patrocinadoras que han hecho posible la celebración de la gala: Telefónica, Iberdrola, Mapfre, Banco Santander, TAP Air Portugal y Maraey.

Con esta nueva edición de su Cena de Gala, la CCBE reafirma su compromiso de seguir impulsando iniciativas que contribuyan a estrechar los vínculos entre España y Brasil, consolidando una red de colaboración que favorezca el desarrollo económico, empresarial e institucional de ambos países.