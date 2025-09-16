Cambia la perspectiva: Vive Río como un turista sin salir de casa

MADRID 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

Viajar mejora el estado de ánimo y ayuda a vivir la vida con un espíritu renovado. La mayoría de las personas anhela las vacaciones y prueba de ello es el peso que el turismo tiene en la economía de los países. Sin embargo, en ocasiones las prisas y las apretadas agendas no dejan tiempo para organizar un viaje. A ello hay que sumar que, a veces, el bolsillo tampoco acompaña.

¿Disfrutar de los beneficios de un turista en tu propia ciudad es posible? ¿Ser turista sin cambiar de sitio? Esta opción tiene ventajas como vivir en el propio hogar en ‘modo vacaciones’, tener la posibilidad de hacer planes que se salen de la rutina, ver la ciudad desde los ojos de la serenidad de un turista o alojarse en lugares idílicos.

Para todos los cariocas amantes de viajar sin moverse de su ciudad, el hotel Sheraton Grand Rio cuenta con el paquete Carioquinha creado expresamente para que residentes y nativos vivan las delicias de su ‘Ciudad Maravillosa’.

Con una ubicación privilegiada en el barrio de Leblon, el Sheraton ofrece condiciones exclusivas para quienes desean redescubrir la belleza y la cultura local, para los que buscan disfrutar de los placeres de una escapada de fin de semana, celebrar algo especial o simplemente, relajarse a la orilla del mar.

Pero, ¿Cómo vivir la ciudad desde los ojos de un turista? El primer paso es dejar atrás el outfit corporativo y calzarse unas buenas zapatillas deportivas para afrontar las largas caminatas del viajero.

En segundo lugar, es necesario hacer una lista detallada de planes y dejar atrás los prejuicios turísticos. Subir al Cristo Redentor y al Pan de Azúcar puede ser una buena opción para ver la ciudad desde otro punto de vista aunque en un primer momento parezca un plan muy turístico. Además, cambiar el foco y ver la ciudad desde un barco en la Bahía de Guanabara no tiene precio.

Y por la noche, cenar en algún restaurante especial o disfrutar de una noche de samba en Lapa es una gran opción para saborear la vida carioca más auténtica.

Dejar atrás el asfalto impulsa la desconexión. Caminar la Trilha do Morro Dois Irm*os permite tener una vista privilegiada de Ipanema y a los pies del Corcovado, el Parque Lage es un lugar idílico para pasar una tarde sin prisas.

Pero, ¿cómo se puede disfrutar de estos placeres viajeros sin romper el presupuesto mensual? El paquete Carioquinha del Sheraton Grand Río Hotel incluye una tarifa con un 25% de descuento, desayuno, aparcamiento, acceso al kids club y un 15 % de descuento

en el almuerzo del restaurante Casar*o y en los servicios del Shine spa.

Además, si la idea es vivir la vida serenamente, el hotel ofrece la oportunidad de disfrutar de un late check-out hasta las 16 horas.

El Sheraton también ofrece la posibilidad de disfrutar de la playa con un nivel cinco estrellas. Es el único complejo turístico frente al mar de la ciudad y cuenta con una extensa área recreativa y jardines. El personal del hotel ofrece un servicio de playa privado y en consejería de la piscina se facilitan actividades recreativas y deportivas como senderismo, clases de fitness o fútbol.