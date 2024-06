Carlos Enrique Cavelier: “Tenemos que ser más productivos para llegar a ser una potencia mundial del sector agroindustri

MADRID, 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

La séptima edición del Congreso del Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI), bajo el título de ‘Creer, crear y crecer. Iberoamérica ante el reto del crecimiento y la productividad’, ha puesto sobre la mesa el debate sobre los retos del agro y la alimentación. El evento, que se desarrolla en el Centro de Convenciones de Cartagena de Indias, reúne a 400 presidentes de compañías líderes y familias empresarias de América Latina y España, y personalidades institucionales de toda la Comunidad Iberoamericana.

Este tema se ha afrontado en la mesa ‘Los retos del agro y la alimentación’, compuesta por Carlos Enrique Cavelier, presidente de la junta directiva y coordinador de sueños de ALQUERÍA, y Ovidio Claros, presidente de la Cámara de Comercio de Bogotá, como moderador.

En relación a este tema, Carlos Enrique Cavelier ha destacado que “los retos del sector del agro y de la agroindustria son aumentar la producción y acabar con la pobreza agraria. Colombia puede llegar a ser una potencia agroindustrial: tiene más de 40 millones de hectáreas para cultivos y solo utiliza 5 y podríamos tener el triple de vacas. Colombia tiene un potencial gigantesco por sus recursos (de agua, ganadero…) pero necesitamos ser más productivos y eficientes. En Colombia somos muy pocos productivos: la mayoría de los campesinos colombianos no han cambiado en 100 años y la industria agraria es el 12% del PIB”.

Por su parte, Ovidio Claro ha subrayado que “los empresarios tenemos una gran responsabilidad en la cadena alimentaria sobre todo porque Iberoamérica es la despensa del mundo. Pero tenemos muchos problemas estructurales: de abastecimiento de agua y de soberanía alimentaria… Un estado no es soberano si no tiene soberanía alimentaria. Tenemos que ser sostenibles y soberanos”.

Invirtiendo en el futuro

“Invirtiendo en el futuro” ha sido otra entrevista de la jornada, en la que se ha tratado la importancia del papel de la inversión para conseguir crecimiento y desarrollo. En esta mesa, Juan Carlos Mora, presidente de Bancolombia, y Andrés Mompotes, director general de El Tiempo Casa Editorial, como moderador, han reflexionado sobre el desarrollo sostenible financiero, social y medioambiental.

”No concebimos una empresa que no sea sostenible. Sostenible es que una empresa perdure en el tiempo centrándose en sus objetivos económicos -ser rentables-, en ser ambientalmente amigables con un uso responsable de los recursos y con una actividad y vocación social. Esas tres variables deben estar equilibradas. La sostenibilidad es rentable y no es una contradicción. La inclusión financiera es generar oportunidades para que la gente pueda salir de la informalidad. Eso es desarrollo. Debemos liderar iniciativas de mejora social y debemos ir en alianza con el sector público. No hay desarrollo sin trabajo mancomunado de lo público y privado rompiendo la desconfianza mutua entre lo público y lo privado. Cuando se rompe la desconfianza conseguimos que las cosas pasen. Nos tenemos que encontrar en temas como las energías renovables. Los ODS no los vamos a cumplir en el 2030 pero son una hoja de ruta para seguir trabajando en ellos”. ha recalcado Juan Carlos Mora.