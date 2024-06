CEAPI cierra su VII Congreso con un llamamiento a creer en Iberoamérica e impulsar su desarrollo económico y social

MADRID, 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

La séptima edición del Congreso del Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI), bajo el título de ‘Creer, crear y crecer. Iberoamérica ante el reto del crecimiento y la productividad’, ha culminado con un llamamiento a creer en iberoamérica e impulsar su desarrollo económico y social, pero también de cambios tectónicos en la geopolítica mundial. El evento, que se ha desarrollado en el Centro de Convenciones de Cartagena de Indias, ha reunido a 400 presidentes de compañías líderes y familias empresarias de América Latina y España, y personalidades institucionales de toda la Comunidad Iberoamericana.

La clausura del VII Congreso Iberoamericano de CEAPI ha estado marcada por tres momentos, que han regalado a los asistentes una despedida a la altura de las tres jornadas vividas. Tres momentos en los que la emoción y el respeto por la región han estado muy presentes. El primero de ellos ha sido la entrega de la Medalla CEAPI a Jaime Gilinski, presidente del Grupo Gilinski, por su labor como presidente de esta edición del Congreso. “Los líderes empresariales tenemos un compromiso muy grande con nuestros países, y como uno más me enorgullece haber logrado que más de 400 empresarios hayan visitado Colombia. Agradezco este reconocimiento, que me motiva a seguir trabajando en pro de Colombia e Iberoamérica, y a seguir construyendo el legado que mi padre me ha confiado”.

Núria Vilanova, presidenta de CEAPI ha destacado que “Durante tres días tuvimos la oportunidad de compartir y aprender de más de 400 empresarios, pero sobre todo, y lo que es más importante para nosotros, es que se crearon conexiones de empresarios, que muy seguramente crearán sinergias por y para sus negocios y sus países. Gracias Cartagena de Indias y gracias Colombia, estoy segura que todos los que estuvimos acá llevaremos a este país y a su gente en el corazón. Nos vemos en el 2025 en Sevilla para que, desde el empresariado, sigamos fortaleciendo nuestros países”.

El cantante colombiano Carlos Vives ha puesto el broche final a este encuentro empresarial, con una canción y una charla en la que ha señalado “son los recuerdos los que nutren nuestra identidad y un pueblo sin identidad es un barco a la deriva. Olvidamos por qué somos lo que somos. Nunca fuimos una colonia española, en realidad, éramos españoles”.

El VII Congreso Iberoamericano será en Sevilla en 2025

La presidenta de CEAPI, Núria Vilanova, ha anunciado que el VIII Congreso Iberoamericano CEAPI se celebrará en Sevilla en junio de 2025. Por primera vez, el consejo empresarial traslada su congreso a la capital de Andalucía para ampliar los horizontes de la inversión española.

Juan Manuel Moreno Bonilla, presidente de la Junta de Andalucía festejó el anunció declarando que “estamos deseando aprovechar cada oportunidad para mostrar cómo está avanzando Andalucía, es por esto y por esos vínculos que nos unen con iberoamérica que nos place anunciar que el próximo año, 2025, el congreso Ceapi se celebrará en Sevilla”.