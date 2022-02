Chanel graba en Madrid el videoclip de 'SloMo' para Eurovisión

MADRID, 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

Chanel, la representante española en Eurovisión 2022, ha grabado este fin de semana en Madrid el videoclip de 'SloMo', carta de presentación para los telespectadores de toda Europa.

Según ha informado este lunes RTVE, se tarta de una producción dirigida por la artista catalana Pawla Casanovas que muestra a una Chanel "más diva del pop que nunca: una mujer empoderada dueña y protagonista de su vida".

La Corporación pública ha destacado que son tres minutos en los que "el baile, la fiesta y una impactante iluminación" son elementos clave que invitan a todo el que lo vea a unirse a sus 'slow motion'.

El videoclip de 'SloMo', canción compuesta por Leroy Sánchez, Keith Harris, Ibere Fortes, Maggie Szabos y Arjen Thonen, se estrenará en las próximas semanas en RTVE Digital.

"Ha ido súper bien, estoy súper cansada, pero ha ido genial. Hemos puesto todo nuestro esfuerzo para que sea increíble", ha contado Chanel durante la intensa jornada de rodaje este domingo en Madrid.

Chanel ha lamentado no poder contar "nada" del videoclip pero ha asegurado: "Sí que es increíble y creo que va a gustar mucho. Hemos dado todo para que sea un bombazo. Y, sobre todo, nos lo hemos pasado muy bien y eso creo que se va a ver en pantalla".

La producción de 'SloMo' para Eurovisión ha sido el primer videoclip grabado por Chanel. "Es una locura. Desde pequeña siempre me han encantado los videoclips y me imaginaba estar detrás de ese humo, de ese viento... Y ahora me está tocando vivirlo. Es una locura y creo que mi niña interior está dando saltos de alegría", ha confesado.

La artista Pawla Casanovas (Sabadell, 26 años) firma el videoclip de 'SloMo'. Casanovas estudió Diseño de Moda y es autodidacta en su faceta audiovisual, en la que ha trabajado con creadores como Bad Gyal, Young Beef o La Zowi. En 2022 realizará su primer corto.

Paula Casanovas es una de las integrantes, junto a Javier Peralvo, de Belldeneuit Studio, productora centrada en el cine, la moda y la fotografía. En 2020 produjeron proyectos independientes y trabajos comerciales para agencias y clientes de todo el mundo como Universal Music Group, Warner o Sony. En los últimos meses, han realizado proyectos en países como Estados Unidos, Argentina, Nigeria y Puerto Rico.