Agenda Informativa de Europa Press Sociedad para hoy

MADRID 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

-- En La Laguna (Tenerife), celebración del II Encuentro de Rectoras y Rectores España Chile "Universidad y cooperación iberoamericana en tiempos de transformación", en La Universidad de La Laguna, los días 19 y 20 de octubre.

-- 09.00 horas: En Madrid, el II Encuentro de Ciudades Iberoamericanas reúne a más de 20 alcaldes para conversar sobre gobernanza, desarrollo económico local, seguridad, cultura e inteligencia artificial antes de la XXX Cumbre Iberoamericana. En el Centro Cultural Conde Duque (C/ del Conde Duque, 9-11).

-- 09.30 horas: En Madrid, Actualidad Ecomómica entrega los Premios a las 100 Mejores Empresas para Trabajar de 2026, en El Beatriz Madrid.

-- 09.30 horas: En Madrid, presentación del estudio "Inquietudes, preocupaciones y salud mental de la juventud en España", organizado por la Fundación Atalaya. En la Real Academia Nacional de Medicina (C/ de Arrieta, 12).

-- 10.00 horas: La Ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico preside el Comité de Dirección de Medioambiente para el Seguimiento de la Situación Meteorológica. Plaza San Juan de la Cruz, 10

-- 10.00 horas: Online, Ecologistas en Acción presenta su informe sobre la contaminación por ozono en España durante 2026. Online.

-- 10.00 horas: En Madrid, Clear Channel España presenta su nueva marca como parte de Atresmedia. En el Hotel Palacio de los Duques Gran Meliá( Salón Ópera. Cuesta de Santo Domingo, 5).

-- 11.30 horas: En Madrid, el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy; la secretaria de Estado de Derechos Sociales, Rosa Martínez; y la directora general del Imserso, Mayte Sancho, presentan la séptima edición del Panel del SAAD, donde analizan en rueda de prensa los principales datos sobre la evolución del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), correspondientes al tercer trimestre del año 2026. En Imserso (Instituto de Mayores y Servicios Sociales. Avenida de la Ilustración s/n).

-- 12.30 horas: En Madrid, Google y Sapos y Princesas celebran un encuentro para abordar la brecha digital en la era de la Inteligencia Artificial. En Google España - Torre Picasso (Planta 22).

-- 13.00 horas: En Madrid, Mapfre presenta las conclusiones del informe, 'Hacia una Estrategia Iberoamericana de Respuesta a los Desastres de Origen Natural: Resiliencia, Seguro y Alianzas Público-Privadas', impulsado por la Fundación Iberoamericana Empresarial, Mapfre y CAF-Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe. En el Auditorio de Fundación Mapfre (Pº de Recoletos, 23).

-- 16.00 horas: En Madrid, Enraizos celebra el II Foro "Lo que aporta la fe católica a España y a Europa. Dios: ¿Luz en la vida pública?". En la Sala Europa del Palacio del Senado (entrada por C/ Bailén).