MADRID 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

-- 06.30 horas: En Antalya (Turquía), la vicepresidenta tarcera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, asiste a la reunión de Coordinación de la UE; a las 10.00 horas, firma la Declaración de los Océanos con Francia e interviene en la Sesión plenaria en la COP31 para la Declaración de España; a las 12.00 horas, se reúne con Ibrahima Cheikh Diong, Executive Director of the Fund for responding to Loss and Damage; a las 14.00 horas, con Francisca Toledo, ministra del Medio Ambiente de Chile; y a las 15.00 horas, con Simon Stiell, secretario ejecutivo de CMNUCC.

-- 08.00 horas: En Madrid, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, preside la Comisión Interministerial de Inmigración. La Moncloa (Av. Puerta de Hierro s/n); y a las 12.00 horas, participa en el acto del 'Día de recuerdo y homenaje a todas las víctimas del golpe militar, la Guerra y la dictadura', en el Auditorio Nacional de Música (C/ Príncipe de Vergara, 146).

-- 08.45 horas: En Madrid, celebración del V Seminario de Comunicación en Emergencias para periodistas, organizado por la Secretaría General de Protección Civil y Emergencias. Los días 17 y 18 de noviembre en la sede de la Asociación de la Prensa de Madrid (C/Claudio Coello, 98, esquina a Juan Bravo 6).

-- 09.00 horas: En Madrid, el presidente de la Fundación Manuel Fernández 'Lito', Mariano Hoya Callosa, inaugura las jornadas "Gerda Taro y la mirada de las fotógrafas ante la guerra", en el marco del 'Festival Robert Capa estuvo aquí'. En el salón de actos de la Facultad de Ciencias de la Documentación de la Universidad Complutense de Madrid (C/ Santísima Trinidad, 37).

-- 09.00 horas: En Madrid, CEOE y Cepyme organizan un encuentro empresarial con el consejero delegado de Ilunion, Alejandro Oñoro, que hablará sobre 'Cambiando la forma de ver valor'. En la sede de CEOE, en Madrid (C/ Diego de León, 50).

-- 09.30 horas: En Madrid, Ada Colau, candidata de Frente Amplio a la Presidencia del Gobierno, interviene en los Desayunos Informativos de Europa Press. Hotel InterContinental (Pº de la Castellana, 49). NOTA.- Para seguir por streaming en el enlace https://www.europapress.es/desayunos/informativos/ada-colau-....

-- 09.30 horas: En Madrid, presentación del Encuentro Nacional de Sacerdotes con el lema 'Presbíteros: servidores de la comunión', con el obispo referente de la CEE para el Sínodo, Francisco Conesa, y el presidente de la Comisión Episcopal para el Clero y Seminarios, Jesús Pulido. En la sede de la CEE (C./Añastro, 1).

-- 10.00 horas: En Madrid, Save the Children convoca a los medios de comunicación a un encuentro informativo para presentar las principales medidas que propone a los partidos políticos y al futuro Gobierno en materia de infancia y adolescencia. En la sede de Save the Children (Avda. de la Albufera, 153, 3º planta, Sala Malala).

-- 10.00 horas: En Madrud, nueva edición del Día del Fuego, organizado por la Asociación Española de Sociedades de Protección Contra Incendios (Tecnifuego), con el lema "¿Están preparados nuestros edificios frente a los nuevos riesgos de incendio?". En el Instituto de la Ingeniería de España (C/ General Arrando, 38).

-- 10.00 horas: En Madrid, la Confederación Estatal de Asociaciones de Estudiantes (CANAE) celebra un acto con motivo del Día Internacional del Estudiante y presenta un documento de propuestas educativas de cara a las próximas elecciones. C/ Montera, 24, 6 Planta. .

-- 10.30 horas: En Madrid, estreno de 'Territorio pantallas', una docuserie impulsada por Empantallados, en la que adolescentes, familias y expertos reflexionan sobre los retos en la educación en un mundo lleno de pantallas. En el Orange Digital Center (C/San Bernardo, 101).

-- 10.45 horas: En Pozuelo de Alarcón (Madrid), presentación del 'II Estudio sobre acoso escolar y ciberacoso en España en la infancia y en la adolescencia'. En la Facultad de Psicología de la Universidad Complutense de Madrid. Campus de Somosaguas (Ctra. de Húmera, s/n).

-- 11.00 horas: En Madrid, presentación de la jornada 'De la conexión a las oportunidades: juventud y ciudadanía digital crítica'. Sede de Fundación Santa María la Real (C/ San Marcos, 39-41).

-- 11.00 horas: En Madrid, presentación de la jornada 'De la conexión a las oportunidades: juventud y ciudadanía digital crítica', evento final del proyecto Conectad@s al Futuro. En la sede de Fundación Santa María la Real (Sala Peridis, C/ San Marcos, 39-41).

-- 12.00 horas: En Madrid, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, presenta el cupón de la Once, con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Ministerio (C/ Alcalá, 37).

-- 12.30 horas: En Madrid, la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, preside la entrega de la Encomienda con Placa de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio a Javier García Martínez, catedrático de Química Inorgánica de la Universidad de Alicante y Doctor Honoris Causa por la Universidad de La Rioja. Ministerio (C/ Alcalá, 34).

-- 15.45 horas: El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, es entrevistado en el programa 'En Línea', de La Séptima.

-- 17.30 horas: En Madrid, la Federación de Enseñanza de CCOO reúne a representantes del PSOE, Frente Amplio, EH Bildu y Esquerra Republicana en el debate 'La educación a debate: compromisos ante el 29-N'. En la Escuela Profesional de Relaciones Laborales de la UCM (C/San Bernardo, 49).

-- 18.00 horas: En Madrid, Fundación Notariado y Fundación Aequitas, con la colaboración de la Plataforma de Mayores y Pensionistas (PMP), celebran la gala de entrega de la V edición de los Premios Cerca de los que están cerca. En la sede del Consejo General del Notariado (C/ Silvano, 55).

-- 19.00 horas. En Madrid, acto sobre Derechos y Libertades con la intervención del ministro del Interior y candidato del PSOE al Congreso por Madrid, Fernando Grande-Marlaska. Lugar: Agrupación Socialista de Madrid-Centro (C/ Hernán Cortés, 9).