Ascienden a 19 los muertos y 25.000 hectáreas devastadas por los incendios en el centro y sur de Chile

Incendio forestal en Penco, región del Biobío, Chile - Europa Press/Contacto/Zhu Yubo

MADRID 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Chile han elevado en las últimas horas a 19 los muertos por la ola de incendios que azota el centro y el sur del país, especialmente las regiones de Ñuble y Biobío, que han devastado más de 25.000 hectáreas y han requerido el despliegue de cerca de 900 agentes de Carabineros y 3.000 militares.

El ministro del Seguridad Pública, Luis Cordero, ha confirmado este nuevo balance en una rueda de prensa celebrada al término de una reunión del Comité Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Cogrid) en la que ha precisado que solo una de las víctimas mortales es de Ñuble mientras que el resto es de Biobío.

Más de 1.500 personas se han visto afectadas por el fuego, incluidas más de 630 que se han visto obligadas a desplazarse, mientras que las llamas han destruido 325 viviendas y afectado al menos otro millar, según ha señalado durante su comparecencia.

El ministro ha alertado además de que esta ola de incendios, que aún mantiene 23 focos activos --siete en Ñuble, otros siete en Biobío y cinco en La Araucanía--, constituye un "evento extremo" equiparable a los "megaincendios" ocurridos en 2017, 2023 y 2024, este último que provocó la muerte de casi 140 personas. "Esa la magnitud que tuvimos que enfrentar", ha asegurado.

Cordero ha confirmado además el despliegue de 872 agentes de Carabineros, 3.210 efectivos de las Fuerzas Armadas, y 167 detectives de la Policía de Investigaciones (PDI) de Chile, apoyados por 132 vehículos de la Policía destinados a patrullaje y vigilancia ante el temor a saqueos en las zonas afectadas.

Desde la Corporación Nacional Forestal (CONAF) han iniciado que las llamas han devastado más de 25.000 hectáreas de vegetación en las regiones de Ñuble y Biobío, donde se mantiene la alerta roja, misma medida que rige en las comunas de Lumaco, Collipulli y Angol. De igual modo, continúa la alerta amarilla en la comuna de Tiltil en la Región Metropolitana.

El presidente chileno, Gabriel Boric, ha señalado horas antes en rueda de prensa desde la propia región de Biobío que los incendios han provocado además la evacuación de más de 50.000 personas. El mandatario ha anunciado por otra parte su intención de reunirse con el presidente electo del país, José Antonio Kast, porque "esto lo vamos a tener que afrontar en conjunto". "Conversé con el presidente electo José Antonio Kast para darle la última información que tuvimos disponible. Él también va a tener una conversación con las autoridades de la zona más tarde", ha apuntado.

El propio Kast ha indicado en un mensaje en redes sociales que "hoy el foco debe ser combatir los incendios, ir en auxilio de las personas afectadas y apoyar a las autoridades para enfrentar esta emergencia". "No hay espacio para la política en este momento crítico de la emergencia", ha resaltado.

Mientras, la Fiscalía chilena ha anunciado el inicio de una investigación para determinar el origen de los incendios. La fiscal regional de Biobío, Marcela Cartagena, ha detallado que al menos tres fiscales se encuentran trabajando ya en la causa y que el sitio del suceso está siendo resguardado.

"Anoche (sábado) nos fuimos enterando de la envergadura de esta catástrofe, de este incendio, disponiendo diligencias de investigación inmediatamente", ha declarado Cartagena, según recoge el portal de noticias chileno 24 Horas. "Tenemos a por lo menos tres fiscales trabajando, algunos en el puesto de mando aquí en la tercera comisaría de Penco, otros en terreno", ha añadido.