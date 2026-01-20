Ascienden a 20 los muertos y 34.000 las hectáreas calcinadas por los incendios en el centro y sur de Chile

Residentes limpian un área afectada por un incendio en Penco, región del Biobío, Chile - Europa Press/Contacto/Zhu Yubo

MADRID, 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Interior de Chile, Álvaro Elizalde, ha anunciado este lunes una nueva víctima mortal por la ola de incendios que deja ya 20 muertos y que ha calcinado más de 34.000 hectáreas en el centro y el sur del país, mientras que dos personas han sido detenidas por, supuestamente, intentar iniciar fuegos en dos regiones distintas.

"Lamentablemente tenemos un nuevo fallecido. De esta manera, son 20 las personas que han fallecido como consecuencia de estos incendios, 19 de ellos en la región de Bío Bío y uno en la región de Ñuble", ha declarado Elizalde en una rueda de prensa en la que ha precisado que "seis ya han sido identificadas por el Servicio Médico Legal".

Asimismo, el responsable chileno ha cifrado en 7.079 el total de personas damnificadas por los fuegos, incluidas 573 que permanecen en los 19 albergues de emergencias dispuestos por las autoridades para acoger a las personas evacuadas de las diferentes zonas afectadas.

En cuanto a la superficie calcinada, Elizalde ha lamentado que el total de hectáreas que han ardido supera las 34.000, mientras que "el mayor nivel de destrucción se ha concentrado en la región de Brio Bio, con más de 27.000 hectáreas destruidas".

Asimismo, ha señalado que los operativos de la Corporación Nacional Forestal (CONAF) trabajan junto a equipos de emergencias de otras administraciones para contener y sofocar los 31 focos activos de los 142 registrados desde el día 17 de diciembre.

DOS DETENIDOS POR ACTIVIDADES PRESUNTAMENTE INCENDIARIAS

Por otra parte, el titular de Interior ha anunciado que los "Carabineros han procedido a la detención de una persona que ha sido sorprendida con la intención de provocar un incendio en Penco", en la azotada región del Biobío.

"Está a disposición de las instituciones correspondientes para llevar adelante las investigaciones que nos permitan el esclarecimiento de este caso", ha indicado, antes de advertir que, "al igual que en todas las investigaciones que se han llevado adelante de manera ejemplar por el Ministerio Público, estos hechos no van a quedar en la impunidad".

Los propios Carabineros del Biobío han informado del arresto a través de una publicación en redes sociales en la que han señalado que "fue retenido por vecinos" cuando "se encontraba intentando realizar un incendio".

Con todo, no se trata del único arresto de la jornada conectado con actividades presuntamente incendiarias, ya que la Fiscalía de la región del Maule, que limita en su lado sur con Ñuble, ha anunciado a través de redes sociales la detención de un "sujeto de nacionalidad boliviana" por un presunto "uso ilícito de fuego", después de ser "sorprendido quemando ramas en el Fundo Corinto", en la comuna de Pencahue.

Las detenciones se han producido mientras continúa la investigación para determinar el origen de los incendios anunciada en la víspera por la Fiscalía chilena.