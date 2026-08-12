Chile.- Asistentes al punto de observación de Malva-rosa (Valencia) buscan "mejor sitio" y a "disfrutar del ambiente"

Llega el público a presenciar el eclipse al punto de observación oficial de la playa de la Malva-rosa/Cabanyal - EUROPA PRESS

VALENCIA 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

El punto oficial de observación del eclipse en la playa de la Malva-rosa de Valencia empieza a llenarse de público dispuesto a buscar el "mejor sitio" para presenciar el fenómeno astronómico y "disfrutar del ambiente". De la propia ciudad, Elche, Chile o Francia, los asistentes llegan con tumbonas, toallas y neveras con bebida para pasar la tarde hasta el momento principal: las 20.30 horas, cuando el sol se oscurecerá.

El eclipse se podrá observar desde las 19.30 horas, cuando la luna comience a cubrir el sol, hasta las 20.32, cuando la luna lo haya tapado completamente. El acceso a la playa se ha restringido, junto a cortes de tráfico, desde los servicios municipales de Movilidad y Policia Local desde las 16.00 horas. Por ello, los asistentes pueden acceder desde la Avenida de Tarongers y con los servicios de EMT de la ciudad. A las 18.00 horas ha quedado igualmente cortada la CV-500, que da acceso a la zona del Saler.

Alrededor de las 17.00 horas, mientras muchos bañistas salían de la playa, el público comenzaba a congregarse en la parte más cercana al paseo, con sillas y toallas buscando un refugio a la sombra para "poder elegir el mejor sitio posible", declara a Europa Press una familia que se ha desplazado especialmente desde Elche para ver el fenómeno. "Hemos aprovechado para pasar el día en València y quedarnos a verlo", señalan y agregan que les "ilusiona" poder vivirlo.

José, de València, ha decidido escoger la playa de la Malva-rosa porque está muy cerca de la ciudad: "He venido un poco antes para relajarme mientras llega la hora, pasear y disfrutar del ambiente" señala mientras chequea la aplicación que muestra donde estará el sol a las 20.30 horas.

Para Caillou, es el quinto eclipse total de sol que presencia: "Son magníficos", asegura. Por ello se ha desplazado especialmente desde Chile para vivirlo: "Son un fenómeno increíble que hay que vivir por lo menos una vez el la vida, hay una sensación especial de baja temperatura". "El espectáculo de ver un eclipse es una sensación especial, muy emocionante". "Estábamos entre Zaragoza y València, y al final ha sido aquí por el clima y porque se puede ver muy bien", ha indicado a Europa Press.

La mayoría de asistentes se han preparado con neveras llenas de hielos y bolsas con comida para "picotear" y "tomar algo" mientras disfrutan del evento astronómico. "Llevamos de todo: bebida, comida, sombrillas, toallas, las gafas para el eclipse... Así mientras esperamos podemos disfrutar de la playa y de nuestras vacaciones", relata un grupo francés de amigos que pasa sus vacaciones en la capital del Túria y han decidido este mismo miércoles por la mañana unirse como espectadores en la playa de la Malva-rosa.

Asimismo, los chiringuitos y restaurantes de la zona comienzan a experimentar una mayor afluencia de gente haciendo cola para entrar a los baños disponibles y pedir algo para hidratarse mientras esperan.