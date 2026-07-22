Aumentan a trece los muertos por las lluvias torrenciales e inundaciones en Chile

Daños en una carretera por las inundaciones en Coquimbo, Chile (archivo) - Europa Press/Contacto/Zhu Yubo

MADRID 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Chile han elevado a trece los muertos a causa de las lluvias torrenciales registradas durante los últimos días, especialmente en el norte del país, incidentes que dejan hasta la fecha 16 heridos y siete desaparecidos.

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (SENAPRED) ha indicado en su último informe que hasta el momento hay 3.300 damnificados, incluidos más de 1.300 desplazados alojados en albergues, mientras que más de 63.250 personas se encuentran "aisladas" en las zonas afectadas, donde se han registrado además cien viviendas destruidas, a las que se suman más de 3.500 con daños graves.

La directora del organismo, Alicia Cebrián, ha señalado en rueda de prensa que a ello se suman más de 87.000 personas sin suministro eléctrico en las regiones de Atacama y La Araucanía, concentrados principalmente en Coquimbo y Valparaíso, mientras que más de 176.000 personas están sin agua potable en Coquimbo, además de otras más de 5.000 en Atacama.

"Hoy salió un segundo avión con destino a la Región de Atacama, con nueve toneladas de ayuda humanitaria, totalizando un poco más de 150 toneladas de ayuda ya enviadas a las regiones y estando en proceso de entrega a las distintas comunas", ha confirmado, tal y como ha recogido el diario chileno 'La Tercera'.

El Gobierno de Chile decretó el lunes el "estado de catástrofe" en el norte del país a causa de las inundaciones debido "al impacto del sistema frontal que ha generado aislamientos, desborde de ríos y canales, anegamientos, corte de servicios básicos y restricciones en rutas en ambas zonas".