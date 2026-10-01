Codelco informa del fallecimiento de un minero, segunda muerte en el sector chileno en menos de dos semanas

Archivo - Logo de la minera estatal chilena Codelco. - CODELCO - Archivo

MADRID 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Corporación Nacional del Cobre de Chile (Codelco) ha informado este jueves del fallecimiento de un operario mecánico en su mina de Radomiro Tomic, segunda muerte dentro de la industria cuprífera chilena en menos de dos semanas.

"El accidente ocurrió aproximadamente a las 08:50 horas, mientras el trabajador se encontraba desarrollando labores de mantenimiento en el sector de chancado y manejo de materiales", ha explicado la minera estatal mediante un comunicado en su página web.

En consecuencia, la dirección decidió suspender de manera inmediata las actividades de la mina y puso el imponderable en conocimiento de las autoridades y de la familia. Codelco ha abierto una investigación para esclarecer las circunstancias del suceso.

El pasado 24 de septiembre, la multinacional BHP explicó que paralizó sus operaciones en la mina chilena de Escondida tras morir el día anterior un empleado que también estaba realizando tareas de mantenimiento.

BHP es operadora y propietaria al 57,5% de Escondida, mientras que Río Tinto posee el 30% y la japonesa JECO Corp el 12,5% restante. Los dos pozos de Escondida alimentan tres plantas concentradoras, así como actividades de lixiviación de óxido y sulfuro.