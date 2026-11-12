Un equipo de investigación descifra cuándo el magma de un volcán está listo para desencadenar una erupción

Teresa Ubide, Gideon Rosenbaum, Patricia Larrea y Daniela Parra-Encalada con el volcán Socompa del Altiplano Chileno de fondo. - UNIZAR

ZARAGOZA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un equipo internacional de investigación liderado por Daniela Parra-Encalada (University of Queensland, Australia), con la participación de destacados centros de investigación de Australia, Chile, España y Argentina (la Universidad de Queensland, la Universidad de Chile, Patricia Larrea del grupo Aragosaurus-IUCA de la Universidad de Zaragoza y el IBIGEO CONICET-UNSa), ha logrado descifrar la clave química que revela cuándo el magma de un volcán está listo para desencadenar una erupción.

El hallazgo, de alta relevancia científica y social, acaba de ser publicado en la prestigiosa revista Nature Communications bajo el título 'Crystal records of erupted vs. trapped magma in volcanic arcs'. Mediante el uso de avanzada tecnología de microanálisis por láser y el estudio de extensas bases de datos geoquímicas, el equipo analizó en profundidad cristales de plagioclasa --el mineral más abundante en los volcanes del Cinturón de Fuego del Pacífico--.

La plagioclasa actúa como un auténtico "registro histórico" o "caja negra" del volcán: como un camaleón, este mineral altera su forma y composición química en respuesta a las variaciones del entorno magmático, preservando intacta la historia pre-eruptiva desde las profundidades del interior terrestre hasta la superficie. Con los datos obtenidos, el trabajo demuestra por primera vez que los pequeños cristales formados momentos antes de un evento eruptivo comparten una "firma química" común en volcanes de arcos volcánicos de todo el mundo.

El estudio ha permitido asociar esta firma con la recarga e inyección de magmas calientes procedentes de las zonas más profundas hacia los reservorios magmáticos más someros. Asimismo, la investigación ha logrado discriminar con precisión entre el comportamiento del magma que logra salir expulsado en una erupción y aquel que queda "atrapado" o protegido bajo la corteza terrestre, rellenando un vacío fundamental en la comprensión de los mecanismos que desencadenan o previenen la actividad volcánica. Este descubrimiento proporciona una herramienta metodológica pionera para la prevención de riesgos geológicos.

Comprender qué procesos desencadenan una erupción es vital para identificar volcanes potencialmente peligrosos que podrían erupcionar incluso en ausencia de señales de alerta tradicionales, como la sísmica previa. Aquellos volcanes del Cinturón de Fuego del Pacífico que presenten plagioclasas con esta huella química característica podrán ser catalogados como más susceptibles de entrar en erupción en el futuro, permitiendo a los servicios de monitoreo volcánico priorizar su vigilancia y proteger a los millones de personas que habitan en sus proximidades.

Este trabajo trasciende lo puramente científico al tejer una valiosa red internacional de mentoría y colaboración académica. La investigación forma parte de la tesis doctoral de Daniela Parra-Encalada en la Universidad de Queensland, realizada bajo la dirección de Teresa Ubide y Gideon Rosenbaum. Las semillas de esta trayectoria investigadora se sembraron durante su etapa de máster en la Universidad de Chile bajo la tutoría de la aragosaurera Patricia Larrea.

El proyecto conecta además de forma muy especial a sus investigadoras principales: tanto Patricia Larrea como Teresa Ubide se formaron en las aulas de la Universidad de Zaragoza, donde realizaron sus estudios de grado y doctorado antes de emprender y consolidar sus sólidas carreras internacionales.