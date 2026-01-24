España envía efectivos para colaborar en la extinción de incendios forestales en Chile

Miteco envía efectivos para socorrer la extinción de incendios forestales en Chile - MITECO

MADRID 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha enviado a Chile una misión de ayuda para colaborar en las tareas de extinción de los incendios forestales que están golpeando al país sudamericano.

El equipo está integrado por nueve expertos en extinción de grandes incendios forestales, coordinación aérea, operaciones, gestión de emergencias y análisis estratégicos ha aterrizado este sábado en Chile. Concretamente, cuatro de ellos pertenecen a los dispositivos de prevención y extinción de incendios forestales del Miteco, tres a la Generalitat de Cataluña y uno de la Junta de Andalucía. Completa la misión un integrante de Protección Civil.

Según el Ministerio, la duración prevista de los trabajos será de 10 días, por lo que se espera su regreso a España el día 3 de febrero.

El equipo español coordinará su labor de apoyo con las autoridades de Chile. En concreto, con la Corporación Forestal de Chile (CONAF), responsable de la gestión de incendios forestales. Este equipo llega al país sudamericano tras la petición de socorro activada por el Gobierno de Chile el 19 de enero, a través del Mecanismo Europeo de Protección Civil (UCPM), y a la posterior petición específica a España de la movilización de un equipo de Evaluación y Asesoramiento en Incendios Forestales (FAST).

Los expertos 'FAST' acumulan experiencia en las diferentes fases relacionadas con los incendios forestales: alerta, prevención, preparación y extinción. Pueden movilizarse tanto para misiones de asesoramiento como de respuesta.

En 2023 también fue movilizado para apoyar en la situación de emergencia por incendios forestales en Chile. En 2024 fue movilizado para apoyar en las emergencias por incendios forestales a Guatemala y Bolivia.