Chile.- Geoparque Lanzarote recibe el Premio a las Buenas Prácticas de la UNESCO

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Geoparque Mundial de la UNESCO Lanzarote y Archipiélago Chinijo ha sido distinguido con el Premio a las Buenas Prácticas en el marco de la 11ª Conferencia Internacional de Geoparques Mundiales de la UNESCO, celebrada recientemente en Chile.

Este encuentro, considerado el más importante a nivel científico en su campo, reunió a más de 500 expertos de 50 países entre académicos, investigadores y gestores de geoparques, según ha informado el Cabildo de Lanzarote en nota de prensa.

Hasta Chile se desplazó una delegación de la isla integrada por técnicos del Área de Geoparque, que recibió el diploma acreditativo por el proyecto de ciencia ciudadana Portal Anquialino, desarrollado en el mes de mayo en la isla.

Esta iniciativa ha contado con la participación de estudiantes de institutos de Lanzarote y de ciudadanía voluntaria en el recuento de jameítos, el pequeño crustáceo endémico de las aguas subterráneas insulares, dentro de un estudio pionero sobre estos ecosistemas únicos en el mundo.

Al respecto, el presidente del Cabildo de Lanzarote, Oswaldo Betancort, ha resaltado la "importancia" de este reconocimiento internacional, subrayando que este premio "sitúa a Lanzarote y al Archipiélago Chinijo en la vanguardia de la investigación y la divulgación científica" vinculada al patrimonio natural.

Admitió que "es un orgullo" que el trabajo del Geoparque sea reconocido por la UNESCO, ya que significa que se avanza "en la dirección correcta: unir ciencia, educación y sostenibilidad para proteger" lo que les hace "únicos".

Por su parte, el consejero de Geoparque, Samuel Martín, se mostró "muy satisfecho por esta importante" distinción, apuntando que el Congreso Portal Anquialino "ha permitido promover la ciencia y la protección" del entorno natural, "al tiempo que ha dado visibilidad internacional a la singularidad" de los ecosistemas subterráneos.

"Es especialmente gratificante ver cómo jóvenes y ciudadanía se implican en proyectos de este nivel porque la ciencia ciudadana nos conecta con redes científicas globales y fortalece nuestro compromiso con una sociedad más consciente y sostenible", apuntó Martín.

En el marco de la celebración del congreso, Geoparque Lanzarote y Archipiélago Chinijo, en colaboración con los Centros de Arte, Cultura y Turismo de Lanzarote, ha presentado varios trabajos sobre los análogos planetarios por parte de personal de los CACT y un póster sobre el proyecto de CienciaI Ciudadana Portal Anquialino en el que han participado el Dr. Alejandro Martínez (CNR-IRSA, Italia), Cristina Camacho y el equipo de Geoparque.