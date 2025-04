Imputado un carabinero de Chile en relación con la muerte de dos adolescentes antes de un partido de fútbol

MADRID 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía de Chile ha informado este jueves de que un carabinero supuestamente involucrado en la muerte de dos adolescentes en las inmediaciones del Estadio Monumental de Santiago de Chile, antes de que comenzara el partido entre local Colo Colo y Fortaleza brasileño, se encuentra en calidad de imputado.

El Ministerio Público está indagando si el vehículo policial que conducía ha tenido participación directa en los fallecimientos, después de que pasara por encima de una reja perimetral en la que se encontraban los adolescentes, de 18 y trece años, con el objetivo de controlar una estampida de hinchas que intentaba entrar al recinto, informa el diario chileno 'El Mercurio'.

"Se produce una estampida que implica la caída de una reja y, en este momento, se está investigando si es que algún carro policial tuvo participación, finalmente, en el deceso. De momento, lo que se sabe es que una de las rejas aplasta a estos dos jóvenes con un peso mayor, (...) que puede ser atribuible a distintas causas y todas están siendo investigadas como posibles hipótesis", ha explicado el fiscal Francisco Morales.

Así, ha indicado que "la persona que estaba conduciendo el carro de momento tiene la calidad de imputado, sin perjuicio de que no se ha procedido a su detención", puesto que "no existe ninguna causal que (la) habilite hasta el momento". "Se están realizando las diligencias para poder esclarecer o determinar si tuvo participación o no", ha añadido.