Incendios en Chile dejan 19 fallecidos y arrasan con 25.000 hectáreas en centro y sur del país

SANTIAGO, Jan. 18, 2026 -- This photo shows the site of a forest fire in Penco, Biobio region, Chile, Jan. 18, 2026. Chilean President Gabriel Boric announced a state of catastrophe in the regions of Nuble and Biobio on Sunday after forest fires killed a - Europa Press/Contacto/Zhu Yubo

CHILE, 19 Jan (EUROPA PRESS)

En las últimas horas, el número de fallecidos debido a los devastadores incendios que afectan al centro y sur de Chile ascendió a 19, confirmó Luis Cordero, ministro del Seguridad Pública, tras una reunión del Comité Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Cogrid). La mayoría de las víctimas provienen de la región del Biobío, con solo una del Ñuble, áreas que han visto más de 25.000 hectáreas destruidas por las llamas.

En una rueda de prensa, el ministro detalló el impacto humano de esta catástrofe: más de 1.500 personas resultaron afectadas, y más de 630 han tenido que ser desplazadas. Además, 325 viviendas fueron consumidas por el fuego, y al menos un millar sufrió daños. Para combatir este desastre, se desplegaron 872 agentes de Carabineros, 3.210 miembros de las Fuerzas Armadas y 167 detectives de la Policía de Investigaciones (PDI), apoyados por 132 vehículos policiales destinados a patrullaje y vigilancia.

Cordero comparó la magnitud de estos incendios con los "megaincendios" de años anteriores, señalando que la situación actual es un "evento extremo". Se mantienen 23 focos activos en las regiones del Ñuble, Biobío, y La Araucanía, manteniéndose la alerta roja en varias comunas.

El presidente de Chile, Gabriel Boric, señaló que más de 50.000 personas han sido evacuadas y destacó su comunicación con el presidente electo, José Antonio Kast, enfatizando la necesidad de un esfuerzo conjunto para enfrentar la emergencia. Kast, por su parte, resaltó a través de las redes sociales la importancia de concentrarse en combatir los incendios y apoyar a las personas y autoridades afectadas, marcando un paréntesis en la política para atender la crisis.

La Fiscalía del Biobío, liderada por Marcela Cartagena, anunció el inicio de una investigación para determinar el origen de los incendios, con varios fiscales ya trabajando en la causa y asegurando la protección del lugar de los hechos.

Chile enfrenta una de sus más graves crisis debido a estos incendios forestales, con un esfuerzo nacional movilizado para combatir las llamas, atender a las víctimas, y buscar respuestas a la causa de esta catástrofe.