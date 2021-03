Un obispo chileno pide "desobedecer la ley" y acudir a misa pese al confinamiento

MADRID, 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

El obispo de Magallanes, en Chile, Bernardo Bastres, ha realizado un llamamiento a los fieles a incumplir la ley y acudir a misa a pesar del confinamiento impuesto por las autoridades para evitar contagios de coronavirus.

"Cuando una ley está contra la conciencia, uno puede desobedecer", ha apuntado Bastres en redes sociales. "Como ya hemos visto y escuchado, siguiendo con la responsabilidad que hemos llevado hasta el día de hoy, en lo que se refiere a los aforos y las medidas sanitarias, me parece que podemos continuar tranquilamente con nuestra eucaristía en la semana", ha argumentado.

El religioso ha indicado que "es cierto que la ley dice lo contrario, pero creemos que cuando una ley es injusta y cuando una ley está contra la conciencia, uno puede desobedecer la ley. Esto lo digo responsablemente como obispo y como responsable de la Iglesia Católica".

El domingo el Gobierno chileno modificó la normativa y permitirá que las iglesias puedan realizar reuniones religiosas en Fase 2, con un máximo de 20 personas en lugares abiertos y de 10 en espacios cerrados.

En respuesat, la presidenta del Colegio Médico de Santiago, Francisca Crispi, ha manifestado su "total desacuerdo" por considerar que es una medida que confunde a la población. "No podemos permitir que ciertas acciones les ganen a otras. Hay que ser muy claros en el cumplimiento de las medidas y no entendemos por qué hay grupos se les permiten ciertas actividades (...). Creemos que no tiene sentido sanitario que se permitan aforos diferenciados", ha argumentado.