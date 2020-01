Chile.- El Papa afirma que la educación católica debe promover la "cultura del encuentro"

Publicado 10/01/2020 15:25:53 CET

ROMA, 10 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Papa ha afirmado que la educación católica debe promover la "cultura del encuentro" en su mensaje al Congreso Interamericano de Educación Católica organizado por la Confederación Interamericana de Educación Católica en Chile que concluye este viernes

"El Santo Padre los anima en su reflexión sobre los desafíos que los responsables de la escuela católica deben afrontar para promover en ella una auténtica cultura del encuentro, de modo que pueda ser una propuesta de esperanza y confianza para nuestro tiempo", se lee en el breve mensaje, firmado por el cardenal secretario de estado, Pietro Parolin.

El Papa ha envía un cordial saludo a los organizadores y participantes del XXVI Congreso de la Confederación Interamericana de Educación Católica que tiene como objetivo reseñar a la educación católica como propuesta de esperanza y de confianza, bajo el lema 'Liderazgo, comunicación y marketing' y que ha sido organizado por la Confederación Interamericana de Educación Católica (CIEC).

El encuentro que comenzó el pasado miércoles comenzó con la celebración de la Eucaristía, presidida por el presidente de la Conferencia Episcopal de Chile (CECh), el obispo castrense Santiago Silva Retamales, y concelebrada por el Nuncio Apostólico en Chile, arzobispo Alberto Ortega Martín y el presidente del Área de Educación del episcopado, el obispo de Temuco Héctor Vargas Bastidas, entre otros clérigos.

Según la nota de la CECh, en su homilía, monseñor Silva ha señalado que el encuentro "no es cualquier congreso, es de educación católica", y que por tanto, los temas centrales deben ser vistos desde una dimensión cristiana, "desde la persona de Jesús".

"Somos discípulos y discípulas del Señor --ha dicho Silva-- que queremos tener una injerencia en la educación, no desde una ideología, no desde una moral o dogma, sino desde una persona que exige de nosotros, no solo como personas, sino comunidad-un encuentro con Él".