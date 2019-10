Chile.- El Papa Francisco pide "diálogo" en Chile frente a las "manifestaciones violentas" que han dejado 15 muertos

Publicado 23/10/2019 11:17:29 CET

ROMA, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Papa Francisco ha pedido reinstaurar la vía del diálogo en Chile para "poner fin a las manifestaciones violentas" que ya han dejado 15 muertos, cientos de heridos y más de un millar de detenidos desde que comenzaron las revueltas callejeras, que se desencadenaron el fin de semana por el anuncio de una subida en las tarifas del metro de la capital.

"Sigo con preocupación lo que sucede en Chile. Espero que poniendo fin a las violentas manifestaciones a través del diálogo se pueda encontrar soluciones a la crisis y hacer frente a las dificultades que la han generado por el bien de la entera población", ha manifestado el Pontífice.

Así lo ha expresado Francisco durante la audiencia general de este miércoles que ha presidido en la plaza de San Pedro del Vaticano y en la que ha reivindicado la figura de San Juan Pablo II como "maestro de vida de y de fe" ya que este martes la Iglesia universal celebraba al santo polaco.

Durante su catequesis, el Papa ha pedido a los más de 180 obispos que "superen las cerrazones y las tensiones" y ha recordado que el primer concilio de la Iglesia, el de Jerusalén, prueba que la Iglesia resuelve "conflictos dialogando y escuchando con atención".

Este sábado los padres sinodales votarán el texto final del Sínodo de la Amazonía en el que dejarán clara su postura sobre la ordenación de ancianos casados, la concesión de ministerios a la mujer o su opinión a cerca de las formas en que la Iglesia debe evangelizar en esa extensa región del mundo.

"La Iglesia no es una fortaleza inexpugnable, sino una tienda capaz de agrandar su espacio para dar su acceso a todos. Es una Iglesia con las puertas abiertas", ha subrayado el Papa Francisco. Así, ha incidido en que si la Iglesia "no es en salida, no es Iglesia". "Cuando veo una Iglesia con las puertas cerradas es una señal fea, la iglesias deben siempre tener las puertas abiertas", ha señalado el Papa.

Así, ha reivindicado "el diálogo" como el "método eclesial para la resolución de conflictos" así como la "escucha paciente sobre el discernimiento cumplido a la luz del Espíritu Santo". "Pidamos al Señor que se refuercen en todos los cristianos, especialmente en los obispos y presbíteros, el deseo y la responsabilidad de la comunión", ha subrayado.