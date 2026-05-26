Un terremoto de magnitud 6,9 sacude la región norteña de Antofagasta en Chile

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MADRID 26 May. (EUROPA PRESS) -

Un terremoto de magnitud 6,9 en la escala de Richter ha sacudido este lunes a la región chilena de Antofagasta, en el norte del país, sin que por el momento hayan sido registradas "grandes afectaciones", ni daños personales o estructurales.

El epicentro de este temblor de magnitud 6.9 se localiza a 20 kilómetros al norte de la ciudad de Calama, con una profundidad de más de 100 kilómetros, según las informaciones del Centro Sismológico Nacional de Chile, recogidas por el Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (SENAPRED), que "continúa evaluando la afectación a personas y daños a infraestructura y servicios básicos".

En ese sentido, el subsecretario del Interior de Chile, Máximo Pavez, ha defendido que la región se mantiene "operativa" y "sin grandes afectaciones"; mientas que en Calama "hay 22.282 hogares sin suministro eléctrico y 3.000 hogares sin agua potable producto del rompimiento de una matriz".

"Hasta el momento no se reportan personas lesionadas ni afectación de daños estructurales", ha zanjado Máximo Pavez en un mensaje publicado en sus redes sociales.

Por su parte, el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile (SHOA) ha apuntado que las características de este sismo "no reúnen las condiciones necesarias para generar un tsunami" en la costa del país.