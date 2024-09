Chus Pato, Premio Nacional de Poesía 2024: "España no se rompe porque se hablen otras lenguas, le pese a quien le pese"

MADRID, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

La autora gallega María Jesús Pato Díaz, conocida como Chus Pato, galardonada este jueves con el Premio Nacional de Poesía 2025 por su trabajo 'Sonora' (Xerais), ha asegurado que "España no se rompe porque se hablen otras lenguas" y reconoce que hay que trabajar "mucho" para que los autores que escriben en lenguas cooficiales sean reconocidos en todo el país.

"España no se rompe porque se hablen otras lenguas, le pese a quien le pese. Una lengua no te la arranca nadie de la boca, es imposible", ha afirmado en declaraciones a Europa Press.

La escritora considera que sería "estupendo" que el sistema de enseñanza español contemplase el estudio de las lenguas cooficiales, aunque añade que ve normal que "una persona andaluza no hable otra lengua, más que el castellano". Chus Pato, que ha sido profesora de Historia y Geografía hasta su jubilación, ha señalado que no quiere saber nada sobre el actual sistema educativo.

"Siendo sincera, desde que abandoné el instituto y me jubilé, no quiero saber nada de planes educativos. No quiero saber más del tema. Me invitan a ir a institutos y es que no voy, empecé a los 3 años y he estado en ellos hasta los 62. Ya he ido mucho", ha bromeado.

Sin embargo, reconoce que durante los últimos años de profesión sí que ha visto cómo la literatura ha ido perdiendo presencia en la vida de los alumnos. "El común de los mortales piensa que la poesía es una cosa que se escribe de adolescente y sirve para declararte", ha afirmado.

Sobre el galardón, Chus Pato celebra que se trate de un reconocimiento al gallego y para ella supone una oportunidad "única". "Me ha llamado la directora general del Libro, María José Gálvez, y rápidamente se lo he contado a mi marido, a mis hijas y a mi editor, tanto en gallego como en castellano", ha reconocido.

La escritora ha explicado que la noticia le ha cogida por sorpresa porque no sabía que este jueves se fallaba el Premio Nacional. "Parece un milagro. No me esperaba esto en absoluto. Cuando tú haces un libro, siempre esperas que te den premios, claro que sí, incluso el Nobel, pero sabes que son ilusiones, y sabes que las posibilidades de ganar un premio como este son pequeñas", ha comentado.

Durante la entrevista, Chus Pato ha señalado que vivir de la poesía para los escritores de su generación es muy difícil. "Yo no recuerdo que a nadie se le ocurriera vivir de la poesía. Nosotros acabábamos la carrera y lo que queríamos era aprobar las oposiciones y ser profesores", ha indicado.

En este sentido, ha elogiado a las nuevas generaciones de poeta porque no conciben trabajar escribiendo gratis. "Yo he aprendido de la gente joven es que tú no puedes hacer nada gratis. Hay que dignificar lo que hacemos y es un trabajo, por lo tanto hay que cobrar siempre", ha manifestado.

"Cuando se hace un trabajo poético, tienes que cobrar por ello. Las editoras te tienen que dar tu dinero con los derechos de autor. Y esto no puede por gracia divina. Yo estoy totalmente en contra ( de trabajar gratis). Esto en mi generación no lo hacíamos, porque no se nos pasaba por la cabeza", ha recalcado.