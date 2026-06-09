Cientos de personas esperan fuera del Estadi Olímpic de Barcelona para la Vigilia de oración

El Papa León XIV (d) junto al arzobispo de Barcelona, Juan José Omella (i), interviene a su llegada a la homilía en la Catedral de la Santa Cruz y Santa Eulalia, a 9 de junio de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). La homilía es el primer acto del Papa - Alberto Paredes - Europa Press

BARCELONA, 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

Cientos de personas se concentran este martes por la tarde cerca del Estadi Olímpic de Barcelona a la espera de ver al Papa León XIV en la Vigilia de oración a las 20 horas, en el marco de su visita a Barcelona.

Desde las 14 horas, numerosos grupos caminan desde la plaza Espanya por Montjuïc haste el Estadi Olímpic para acudir a la cita (las puertas abren a las 16) y en la que está previsto que el Pontífice dé una vuelta por el interior del estadio en 'papamóvil'.

Los asistentes llevan camisetas blancas con el logo y lema de la visita del Papa a España, 'Alza la mirada', así como sombreros, abanicos, parasoles, botellas de agua y comida para hacer más amena la espera.

También portan banderas del Vaticano, pines y lazos de color amarillo y blanco (por los colores de la dicha bandera).

Bajo un sol intenso y con zonas de sombra muy cotizadas, grupos de fieles acaban charlando entre ellos y compartiendo experiencias y las ganas de ser testigos del mensaje de Robert Prevost.

Destaca la presencia de muchas banderas españolas y catalanas, rosarios y de otros elementos católicos, y el público es muy variado: desde ciudadanos curiosos por ver en primera persona al Pontífice y estudiantes de centros educativos cristianos, hasta religiosos y miembros de congregaciones que han querido acercarse para escuchar su palabra.

"SE PARECE MUCHO AL PAPA JUAN PABLO II"

En declaraciones a Europa Press, Natalie, que es miembro del coro de la parroquia Mare de Déu de Terrassa (Barcelona), asegura que es la segunda vez que ella y sus compañeras van a ver al Papa León XIV, ya que la primera vez fue el año pasado en Roma.

De él afirma que es una persona muy cercana y que "se parece mucho al Papa Juan Pablo II", y dice que le pedirán por la paz y, concretamente, por su país, Venezuela, y su libertad.

La Hermana Maria Dolores, de las Hermanas Hospitalarias de la Santa Cruz, asegura que la presencia del Papa en Barcelona confirmará en la fe a todos los creyentes y recuerda sus discursos en Madrid a favor del amor, la paz y de pensar en los demás: "Su testimonio de vida nos llama a vivir en la presencia de Dios y recordar por qué estamos aquí".

POR LA FAMILIA Y LOS VALORES

Alma, filipina establecida en Barcelona y miembro activa en la iglesia de Sant Agustí, en el barrio del Raval, ha asegurado que le hace mucha ilusión ver al Papa porque en la parroquia han cantado el himno 'Alza la mirada'.

Afirma que le produce "orgullo" que este miércoles visite su iglesia; y espera que esta tarde el Pontífice difunda el mensaje a favor de la paz en el mundo.

Jesús, venezolano y residente desde hace 4 años en Barcelona, acude con su mujer y sus dos hijos al Estadi Olímpic con el convencimiento de transmitir la religión católica y sus valores a sus pequeños.

Ha destacado las palabras de Robert Prevost a favor de la familia y el matrimonio: "Hoy en día los jóvenes no quieren formar una familia y no saben lo bonito y maravilloso que es tener hijos".