El ciclón tropical 'Isaías' se intensifica y se convierte en el primer huracán de la temporada en el Atlántico

MADRID 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El ciclón tropical 'Isaías' se ha intensificado durante las últimas horas y se ha convertido en el primer huracán de la temporada en el Atlántico, poniendo en alerta la zona norte del golfo de México en medio de su avance hacia la costa de Estados Unidos, según ha anunciado el Centro Nacional de Huracanes.

El organismo, con sede en la ciudad de Miami, ha señalado que 'Isaías' está situado a unos 715 kilómetros al suroeste de la desembocadura del río Misisipi, antes de agregar que en estos momentos cuenta con vientos máximos sostenidos de 120 kilómetros por hora y avanza a unos 15 kilómetros por hora.

Así, ha emitido ya una alerta de huracán para la franja que va desde Ocean Springs, en Misisipi, y los condados de Bay y Gulf, en Florida, lo que incluye a la costa del estado de Alabama.

"Se esperan condiciones de huracán en el área bajo aviso de huracán desde la noche del viernes hasta la madrugada del sábado, con condiciones de tormenta tropical comenzando el viernes", ha especificado, antes de agregar que "se prevén condiciones de tormenta tropical en las zonas bajo aviso durante el viernes y la noche del viernes".

Asimismo, ha manifestado que "es posible que se registren vientos racheados en partes de la península de Yucatán" desde este mismo jueves, al tiempo que ha apuntado que 'Isaías' afectará con lluvias desde este mismo jueves a zonas de los estados mexicanos de Campeche y Yucatán.

Hasta la fecha, la temporada de huracanes en el Atlántico, que arrancó hace cuatro meses, no había derivado en la formación de ninguno de ellos, una situación achacada al potente fenómeno 'El Niño', que obstaculiza la formación de tormentas en el océano y reduce las posibilidades de que se generen huracanes.