MADRID 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de países como Jamaica, Cuba, Haití o República Dominicana se encuentran en alerta ante la inminente llegada a sus territorios de la tormenta 'Melissa', cuya categoría ha sido elevada a la de huracán de categoría 1, de 5, por el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos.

La previsión apunta a que la tormenta continuará fortaleciéndose en las próximas horas antes de llegar a estos países. "Se esperan inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra catastróficos y ponen en peligro la vida en partes del sur de la República Dominicana, Haití y Jamaica hasta principios de la próxima semana", ha indicado el organismo estadounidense.

'Melissa' se encuentra al sur de la parte occidental de Cuba y se desplaza hacia el oeste/noroeste a 2 kilómetros por hora, casi estacionario, con vientos máximos sostenidos 120 kilómetros por hora. La previsión es que llegue al oeste de Cuba el miércoles y afecte también a Haití y República Dominicana.

Precisamente el Estado Mayor de la Defensa Civil de Cuba ha elevado el nivel de alerta en las provincias de Guantánamo, Santiago de Cuba, Granma, Holguín, Las Tunas y Camagüey y ha activado la fase informativa para las provincias de Ciego de Ávila y Sancti Spíritus.

El Centro de Pronósticos del Instituto de Meteorología de Cuba ha constatado una "mejor organización" y un "incremento en su intensidad" de la tormenta. Por ello instan a la población a mantenerse informada y "cumplir disciplinadamente con las indicaciones que impartan las autoridades locales y la Defensa Civil".

En República Dominicana hay doce provincias y el Distrito Nacional en alerta roja, la mayoría en el sur del país. Otras doce provincias están en alerta amarilla. "Se recomienda a las personas abstenerse de cruzar, ríos, arroyos y cañadas que presenten altos volúmenes de agua en las provincias bajo alerta", ha indicado el Centro de Operaciones de Emergencias del Gobierno dominicano.

"Se instruye a los organismos de protección civil en las zonas costeras a tomar todas las medidas preventivas de lugar, a fin de preservar la vida de los usuarios de las costas, debido a probables rompientes y corrientes de resaca", ha añadido.

En Haití son dos los departamentos en alerta roja y cuatro en alerta naranja, según la Unidad Hidrometeorológica de Haití, que ha alertado de fuertes lluvias y viento racheado.

El pasado jueves murieron dos personas y otra más resultó herida en Fontamara, en la comuna de Puerto Príncipe, con lo que son ya tres las personas fallecidas en Haití por el temporal según el portal haitiano Le Nouvelliste. Además ha causado importantes pérdidas materiales.

En Jamaica, el director del Servicio Meteorológico de Jamaica, Evan Thompson, ha alertado de que 'Melissa' podría tocar tierra el martes convertido en huracán de categoría 4, superior al huracán 'Gilbert' que causó una gran devastación en el país en 1988 siendo de categoría 3.

"Está previsto que sea un huracán importante porque durante la jornada de hoy se espera una rápida intensificación del sistema", ha explicado Thompson en rueda de prensa recogida por el periódico 'Jamaica Gleaner'.