Honduras declara la alerta roja en más de un centenar de municipios por la sequía asociada al fenómeno El Niño

Imagen de archivo de Tegucigalpa, capital de Honduras. - Europa Press/Contacto/Liu Wenhui

MADRID 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Honduras ha informado de que otros 28 municipios han pasado ahora a estar bajo alerta roja debido a la sequía provocada por el fenómeno climatológico de El Niño, relacionado con el aumento de las temperaturas superficiales en el océano Pacífico, por lo que ya son más de un centenar las zonas en el país bajo alerta.

Esta medida ha sido adoptada ante la escasez de agua, que afecta a la producción agrícola y pone en riesgo la seguridad alimentaria de miles de familias hondureñas, tal y como han indicado las autoridades, que sitúan entre las zonas más afectadas los departamentos de Comayagua, La Paz, Francisco Morazán, El Paraíso, Valle, Choluteca, Intibucá y Lempira, entre otros.

La alerta roja ha sido establecida por las autoridades de forma indefinida e un total de 103 municipios que se encuentran ahora en emergencia, tal y como ha informado la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias, que ha indicado en un nuevo boletín informativo que la situación hídrica se ha visto afectada también en la capital, Tegucigalpa, donde el nivel de los embalses que abastecen la ciudad son "preocupantes".

El documento establece que otros 82 municipios se encuentran en alerta amarilla, mientras que 48 más de encuentran en alerta verde preventiva. A esto se suma el retraso de la llegada de lluvias, que está contribuyendo al déficit hídrico.

Otros países de la zona, como El Salvador y Panamá, han declarado a su vez la alerta máxima por la sequía derivada de El Niño, que se perfila como el más intenso jamás registrado, por lo que han advertido de la posible pérdida de cultivos.