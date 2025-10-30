El huracán 'Melissa' deja más de 30 muertos a su paso por el Caribe

MADRID 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El temporal de viento y lluvias que arrastra el huracán 'Melissa' ha dejado más de 30 muertos, entre los que hay al menos una decena de niños, a su paso por Haití, Jamaica, Panamá y República Dominicana, situados en el Caribe, donde también ha causado estragos en Cuba.

Las autoridades haitianas han confirmado de momento 24 víctimas mortales y 18 desaparecidos a causa de las intensas precipitaciones, por lo que se ha convertido en el país más afectado.

Los datos apuntan a que la región más afectada es la de Petit Goâve, en el departamento Oeste, donde el agua ha anegado las calles aledañas y arrasado también con viviendas y vehículos. El desbordamiento del río La Digue ha provocado una veintena de muertos, entre ellos diez niños, tal y como recoge el último balance de las autoridades, que alertan de que el riesgo sigue siendo alto, según informaciones recogidas por el diario 'Le Nouvelliste'.

En Jamaica, las autoridades han anunciado que se han recuperado los cuerpos sin vida de cuatro personas --tres hombres y una mujer-- en la zona de Saint Elizabeth. La mayoría de ellos murieron al ser arrastrados por la corriente en un país con una población de unos 2,8 millones de personas que ha visto gran parte de los distritos occidentales gravemente afectados por el huracán.

Los vientos huracanados han provocado daños en los campos de cultivo, en las infraestructuras y en numerosos edificios. La situación ha llevado al primer ministro, Andrew Holness, a calificar la ciudad de "zona cero". Así, ha aventurado que se espera un "largo camino" hacia la recuperación, según informaciones del diario 'Jamaica Gleaner'.

Además, ha explicado que se han puesto en marcha varias operaciones para restablecer el tráfico, limpiar las carreteras y facilitar el acceso a zonas que habían quedado incomunicadas.

"Muchas casas han quedado destruidas. El Hospital Río Negro también, junto con otros edificios históricos, iglesias, tribunales...", ha lamentado el primer ministro, que ha advertido de que aún hay que analizar la verdadera escala de las consecuencias de este fenómeno meteorológico.

El huracán, que ya se ha ido debilitando, también ha causado estragos a su paso por Panamá, donde han muerto cuatro personas --entre ellas dos niñas-- República Dominicana, donde ha muerto una persona, y Cuba, donde de momento no se han registrado fallecidos.