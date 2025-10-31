MADRID 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) ha alertado este jueves de que el paso del huracán 'Melissa' por el Caribe ha afectado a "más de 700.000 niños y niñas", creando una situación ante la que el organismo necesita "más de 40 millones de euros" para distribuir ayuda de emergencia a la infancia de Jamaica, Cuba, Haití y República Dominicana.

"Varios días de lluvias torrenciales, marejadas ciclónicas e inundaciones catastróficas causadas por el huracán Melissa han afectado a más de 700.000 niños, niñas y adolescentes en todo el Caribe", ha lamentado en un comunicado en el que ha alertado del desplazamiento de un gran número de familias ante un panorama que presenta graves daños en infraestructuras, cultivos destruidos y servicios de salud y educación interrumpidos.

En este contexto, el director regional de UNICEF para América Latina y el Caribe, Roberto Benes, ha llamado la atención sobre el hecho de que "cientos de miles de niños y niñas han visto sus vidas trastocadas de repente". "Necesitan urgentemente alimentos, agua potable y saneamiento, acceso a servicios de salud y nutrición, y un camino de regreso a la educación", ha subrayado en una nota en la que ha estimado en cerca de 40,2 millones de euros el monto necesario para financiar "intervenciones que pueden salvar vidas a más de 380.000 niños, niñas y sus familias".

El organismo ha advertido de que muchas de las comunidades más afectadas son "extremadamente" difíciles de alcanzar por las infraestructuras dañadas y porque aún existen inundaciones. "Las familias están atrapadas en barrios sumergidos sin electricidad o permanecen en refugios, y el acceso al agua potable y el saneamiento se ve gravemente comprometido", ha destacado.

Con todo, ha informado de que la distribución de suministros esenciales "ya ha comenzado, mientras continúa la evaluación de las necesidades y la planificación de la respuesta con los aliados". De esta manera, el fondo está trabajando ya en el reparto de kits sanitarios, higiénicos y escolares, entre otros, en Jamaica, Cuba, Haití y República Dominicana, mientras asiste a las autoridades nacionales en la elaboración de su respuesta a la emergencia.

El temporal de viento y lluvias que arrastra el huracán 'Melissa' ha dejado más de 30 muertos, entre los que hay al menos una decena de niños, a su paso por Haití, Jamaica, Panamá y República Dominicana, situados en el Caribe, donde también ha causado estragos en Cuba.