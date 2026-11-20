El joven activista Francisco Vera recibe el Premio Internacional de la Paz Infantil 2026 - KIDSRIGHTS FOUNDATION

BARCELONA, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El joven activista colombiano Francisco Vera, que reside en Cataluñaa desde los 11 años tras recibir amenazas de muerte en su país, ha ganado el Premio Internacional de la Paz Infantil 2026 : "Los niños estamos moviendo el mundo para bien", ha dicho este viernes en declaraciones a Europa Press.

Vera, de 17 años, fue reconocido este jueves por la KidsRights Foundation en La Haya con el premio que han recibido anteriormente Malala Yousafzai y Greta Thunberg "por su labor para situar los derechos de la infancia en el centro de la justicia climática", informa la fundación en un comunicado.

"Es un reconocimiento colectivo a una tarea incansable de muchos niños y jóvenes que demuestran que, en un contexto de guerra, de cambio climático, de desigualdades, los niños son mucho más que víctimas", ha sostenido Vera.

También ha destacado que el premio coincide con el Día de los Derechos de la Infancia, y ha reivindicado que los niños "son sujetos políticos y son sujetos de derechos que están transformando el mundo".

'GUARDIANES POR LA VIDA'

Su trayectoria comenzó en Colombia en 2019 cuando, junto a seis amigos, organizó protestas tras ser testigos de la devastación provocada por los incendios en la Amazonía; aquel movimiento acabó convirtiéndose en 'Guardianes por la Vida', que desde entonces ha plantado 5.000 árboles en Europa y Latinoamérica.

El fundador y presidente de KidsRights Foundation, Marc Dullaert, ha subrayado en el mismo comunicado que Vera "se ha visto obligado a huir y cruzar el mundo debido a las violentas amenazas de muerte que ha recibido" y ha tildado de vergonzoso que los gobiernos no sean capaces de protegerle a él y a otros activistas infantiles.

Además del galardón, Francisco Vera recibirá una plataforma internacional y financiación a través del International Children's Peace Prize Project Fund de KidsRights Foundation para "ayudarle a ampliar el alcance de su trabajo a nivel mundial".

Los jóvenes activistas Issaiah Guzman, de Chile, y Sufaira, una niña rohingya que vive en un campo de refugiados de Bangladesh, han sido los dos finalistas del premio.