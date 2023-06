Agenda Informativa de Europa Press Sociedad para hoy

MADRID, 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

-- La Reina Letizia continúa el viaje de cooperación a la República de Colombia, hasta el jueves 15 de junio.

-- 09.45 horas: El abogado de la Fundación Española de Abogados Cristianos, José María Fernández, atenderá a los medios de comunicación en la puerta del Juzgado (Calle Princesa, 5), antes de entrar a la vista por la demanda a un profesor de biología.

-- 10.00 horas: EAPN organzia el foro "Personas mayores y servicios esenciales: la accesibilidad en cuestionamiento". Online.

-- 10.00 horas: McDonald's presenta 'El pedido más esperado', que forma parte del proyecto Big Good. Calle Esparteros, 1.

-- 10.00 horas: La presidenta del Congreso de los Diputados, Meritxell Batet, participa en la Conferencia Parlamentaria sobre Diálogo Interreligioso organizada por la Unión Interparlamentaria (UIP) y el Parlamento de Marruecos. A las 13.00 horas, interviene en el Panel 1: 'Trabajando juntos para la promoción del estado de derecho: buenas prácticas y desafíos'. El acto también puede seguirse vía streaming (https://www.youtube.com/live/5UOpXPpMDgE?feature=share_). A las 15.30 horas, interviene en el Panel 2 'Paz e Inclusión: promoción de la paz regional y mundial a través del diálogo interreligioso'. En Marrakech

-- 10.30 horas: Greenpeace presenta el informe "La burbuja del regadío en España". C/ Valores, 1

-- 11.00 horas: Encuentro con la presidenta de la Asociación de Mujeres Empresarias de España (Aseme), Gricel Garrido, con motivo de CIME 2023. En el Club Financiero Génova en la planta 14 (Calle del Marqués de la Ensenada, 14).

-- 11.00 horas: UNICEF España presenta sus propuestas para que los programas electorales de los partidos políticos tengan en cuenta a la infancia. En la sede de UNICEF España (C/ Mauricio Legendre, 36) y posibilidad de acceso virtual a través de ZOOM.

-- 11.00 horas: Forética celebra un nuevo evento del Grupo de Acción de Salud y Sostenibilidad bajo el título: 'IV Foro Empresarial: Salud y Sostenibilidad'. En el auditorio del Centro médico-quirúrgico Olympia del Grupo Quirónsalud (Edificio Caleido, Paseo de la Castellana 259 E) y online. .

-- 11.00 horas: Greenpeace presenta el estudio "La burbuja del regadío en España". C/ Valores 1 y online.

-- 11.30 horas: Salvamento Marítimo presenta las pruebas de su nuevo sistema inteligente de rescate iSAR en Canarias. Palacio de congresos - Sala Atlántico. En Las Palmas de Gran Canaria.

-- 12.30 horas: Entrega del Premio COSCE a la Difusión de la Ciencia 2023 al físico Jorge Mira Pérez, en la sede de COSCE. C/ Albasanz, 26-28 .

-- 12.30 horas: Presentación del "Estudio de brecha salarial de género en las universidades públicas españolas", con la participación del ministro de Universidades, Joan Subirats. En el salón de actos del Complejo Ministerial de Cuzco, (Po de la Castellana, 162) y virtual.

-- 14.00 horas: El Director General de Tráfico, Pere Navarro, participa en el acto de bienvenida de la vigésimo quinta edición del Salón del Vehículo de Ocasión 2023. En el Pabellón 4 del Recinto Ferial de IFEMA MADRID.

-- 16.00 horas: Jornada Re Think Hotel Madrid sobre los Fondos Next Generation en rehabilitación energética. En el Hotel Vincci Soho. C. del Prado, 18.

-- 16.00 horas: En Madrid, la vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, interviene en el simposio 'La contribución de los valles de hidrógeno a la descarbonización del transporte: especial atención a los e-combustibles en el sector de la aviación'. Real Jardín Botánico de Madrid; A las 18.30 horas, se reúne con Job Retten, ministro para Clima y Política Energética de Países Bajos. MITECO; A las 19.30 horas, ofrece una rueda de prensa conjunta con Job Retten.

-- 16.30 horas: El secretario de Estado de Educación, José Manuel Bar, inaugura el acto de presentación del informe 'Propuestas para un Plan de Acción para reducir el Abandono Escolar Temprano en España'. Sede de la Representación de la Comisión Europea en España.

-- 17.15 horas: En Madrid, el ministro de Universidades, Joan Subirats, interviene en el acto de clausura de la 'Campaña de sensibilización sobre la valoración de los conocimientos', en el CSIC.

-- 17.30 horas: Inspiring Girls celebra un encuentro con María Dueñas en Fundación Telefónica, Madrid.

-- 18.00 horas: Organizaciones sociales y de conservación de la naturaleza participan en la concentración "Voces por Doñana", impulsada desde la plataforma Salvemos Doñana. Frente al Parlamento de Andalucía, en Sevilla.

-- 18.30 horas: La Asociación de Directivos de Comunicación dará a conocer los proyectos vencedores de los Premios Dircom Ramón del Corral 2023, durante una gala en el Auditorio Pablo VI, en Madrid.

-- 18.45 horas: El Rey Felipe VI interviene en el acto de celebración del 45º Aniversario del Diario 'Cinco Días'. Teatro Real. Plaza de Isabel II. Madrid.

-- 19.30 horas: Evento de presentación de novedades de la plataforma Atresplayer. A las 18:45 horas, citación de prensa en el Callao City Lights y a las 19:30 horas, inicio Alfombra Roja.