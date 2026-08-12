Aumentan a casi 240 los muertos por el terremoto de magntiud 7,4 en el noroeste de Colombia

Equipos de rescate trabajan en Cali, Colombia, tras el terremoto de 7,4 registrado en el noroeste del país - COLPRENSA / Xinhua News / Europa Press / ContactoP

MADRID 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

La cifra de víctimas a causa del terremoto de magnitud 7,4 en la escala de Richter registrado el lunes en el noroeste de Colombia ha aumentado a 239 muertos y más de 3.700 heridos, según han confirmado este miércoles las autoridades colombianas.

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) ha precisado en un nuevo balance que 239 personas han muerto y 3.755 han resultado heridas mientras que otras 287 siguen dadas por desaparecidas como consecuencia del seísmo.

Hasta el momento el departamento del Valle del Cauca es el más afectado por el terremoto, con 125 muertos, mientras que le siguen Risaralda, con 94, y bastante por detrás los departamentos de Chocó --donde tuvo su epicentro el terremoto--, con 14, y Caldas, con seis víctimas mortales.

El director de la UNGRD, David Tamayo, ha confirmado en rueda de prensa que el organismo "solo" aceptará el apoyo para la búsqueda y rescate de personas afectadas por parte de cuatro países: Israel, Estados Unidos, El Salvador y Ecuador.

En rueda de prensa desde el Palacio de San Carlos al tomar posesión del cargo este mismo miércoles, Tamayo ha señalado que estos países "cumplen todos los requisitos internacionales" para este tipo de operaciones.

Mientras, el ministro de Exteriores de Colombia, Omar Bula, ha asegurado que no han rechazado la ayuda que se les ha ofrecido desde otros países. "No hemos excluido absolutamente a ningún país, en términos de los ofrecimientos que nos han hecho. Trabajamos con países sin ninguna consideración ideológica o política", ha defendido.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha anunciado poco después en un comunicado el "envío de una delegación de ayuda a Colombia" para hacer frente a los efectos del seísmo, una orden dada "tras" la petición del presidente del país, Abelardo de la Espriella.

El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses del país ha indicado horas antes que ha recibido un total de 202 cuerpos, y que ha logrado identificar a 122 de las víctimas, cinco de las cuales son menores de edad.

Se trata de un balance preliminar mientras los equipos de rescate continúan las operaciones para localizar a posibles víctimas de entre los escombros en las zonas afectadas por el terremoto, entre las que destacan las ciudades de Cali, Pereira, Quibdó y Manizales.

De la Espriella ha decretado este miércoles tres días de duelo nacional para honrar a las víctimas del terremoto.