Ascienden a 319 los fallecidos en el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió Colombia

Archivo - Un hombre observa los daños de un edificio tras un terremoto en Pereira, Colombia - Andres Moreno / Xinhua News / Europa Press / Conta

MADRID, 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) de Colombia ha elevado este miércoles a 319 las personas fallecidas a consecuencia del terremoto de magnitud 7,4 que sacudió el centro y oeste del país la pasada semana.

Así lo recoge el último balance publicado, que incluye también 4.469 personas heridas y 260 aún desaparecidas, frente a las 364 rescatadas.

Asimismo, la UNGRD informa de más de 30.800 viviendas destruidas y casi 152.000 averiadas, así como de más de 300 edificios colapsados.

Ante esta coyuntura, el presidente del país, Abelardo de la Espriella, ha firmado este mismo miércoles un decreto de emergencia económica, social y ecológica para atender a las víctimas y reconstruir las provincias afectadas por el sismo.

"No se trata solo de reconstruir viviendas, sino de recuperar comercios e infraestructura pública esencial como escuelas, hospitales y obras indispensables para la vida de las comunidades", ha manifestado el dirigente en declaraciones recogidas por Radio Caracol.

Con todo, ha anotado que el país afronta "una realidad fiscal extraordinariamente difícil", lamentando que, "en condiciones financieras normales, buena parte de los efectos inmediatos de una tragedia de esta magnitud podrían enfrentarse usando los instrumentos ordinarios del Estado y ampliando apropiaciones al Presupuesto General de la Nación".