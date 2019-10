Colombia.- Asesinan a otros cinco indígenas en el departamento colombiano de Cauca

Publicado 30/10/2019 3:43:29 CET

Al menos cinco indígenas han sido asesinados este martes en el municipio de Toribio, en el departamento de Cauca, en el sur de Colombia, en un ataque atribuido a disidentes de las FARC, según ha informado el diario 'El Espectador'.

Las víctimas han sido identificadas como Cristina Bautista, autoridad de la comunidad Nasa, y los guardias indígenas José Gerardo Soto, James Wilfredo Soto, Eliodoro Uniscue y Asdruval Cayapu. Además otras cinco personas han resultado heridas.

Según las primeras informaciones, un grupo de hombres que no han sido identificados han disparado contra la camioneta en la que viajaban los indígenas.

El ataque se ha producido en el pueblo de Tacueyó, una zona estratégica para el narcotráfico y en la que tienen presencia disidencias de las FARC.

Una fuente del Consejo Regional Indígena de Cauca (CRIC) ha afirmado a 'El Espectador' bajo condición de anonimato que los atacantes son miembros de un grupo disidente de las FARC. Según dicha fuente, los hombres habrían huido hacia el sector de Boquerón.

El defensor del Pueblo, Carlos Alfonso Negret, ha asegurado que en la zona se encuentran disidencias de las FARC que "no dejan pasar ninguna misión humanitaria" y ha llamado a estos grupos a que 2dejen pasar a las autoridades para poder establecer qué fue lo que realmente ocurrió en Tacueyó.

"En Colombia tenemos que aprender a respetar la vida, si no, no es posible construir país", ha afirmado Negret. "Señores disidencias de las FARC, el departamento de Cauca no es de ustedes. Respeten la vida de las comunidades indígenas que lo que quieren es trabajar su tierra y no quieren estar en el negocio ilícito del narcotráfico", ha aseverado.

Por su parte, el ministro de Defensa colombiano, Guillermo Botero, ha informado de que ha dado instrucciones para que "la Fuerza Pública mantenga operaciones en Tacueyó, Cauca, después de que las Fuerzas Militares de Colombia reportaran el asesinato de cinco guardias indígenas".

Según Botero, el ataque se ha producido después de que la guardia detuviera a tres sujetos, identificados como alias 'Barbas', alias 'Chinga' y alias 'Javier'. Más tarde, un grupo de "delincuentes" ha atacado a la guardia para rescatar a los detenidos.

"El Ejército Nacional tomó contacto con los indígenas del resguardo y a esta hora las tropas se trasladan al sector para reforzar la seguridad y perseguir a los delincuentes, quienes huyeron con rumbo al Cañón de los Andes", ha recalcado Botero en un comunicado.

El presidente de Colombia, Iván Duque, ha condenado el asesinato de los indígenas y ha señalado que ha pedido al Ministerio del Interior que realice mañana un "Comité Especial de Derechos Humanos con la gobernación y las organizaciones indígenas". "Todo nuestro compromiso con las comunidades ancestrales del departamento", ha afirmado a través de su cuenta en Twitter.

El pasado lunes el líder indígena Hugo Rivera Yatacué fue asesinado también en el municipio de Toribio, según ha denunciado este martes en Caracol Radio el defensor de los Derechos Humanos José Antonio Vitonas Yatacué.

Vitonas ha contado que Rivera Yatacué es el tercer miembro de la familia que es asesinado en Toribio, donde han desarrollado su activismo en contra de los grupos armados que operan en la zona.

El crimen se produjo el lunes por la noche y su cadáver fue encontrado horas después arrodillado en plena calle, de acuerdo con el relato de Vitonas Yatacué, que vive en el exilio por las amenazas de muerte recibidas.

Colombia sufre una ola de violencia desde la firma en 2106 del acuerdo de paz con las FARC debido, principalmente, a la pugna entre grupos rivales por apoderarse de los negocios de la antigua guerrilla, tales como el narcotráfico, la extorsión o la minería ilegal.