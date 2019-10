Colombia.- La candidata ecologista Claudia López se convierte en la primera alcaldesa de Bogotá

Publicado 28/10/2019 12:03:06 CET

MADRID, 28 Oct.

La candidata ecologista Claudia López ha ganado las elecciones municipales que se han celebrado este domingo en Bogotá, por lo que se convertirá en la primera alcaldesa de la capital colombiana, según resultados oficiales.

Con el 97,7 por ciento del escrutinio completado, López, que compite por la plataforma electoral de Partido Verde y Polo Democrático, ha conseguido el 35,24 por ciento de los votos frente al 32,51 que ha sumado su principal rival, el independiente Luis Carlos Galán.

"¡Gracias Bogotá!", ha escrito López en Twitter. ¡Demostramos que cuando escogemos lo que nos une no sólo ganamos sino que cambiamos la historia!. ¡Por primera vez en la historia, Ganamos la Alcaldía Mayor", ha celebrado.

López ha logrado revertir la tendencia electoral. En un principio, lideraba los sondeos sobre intención de voto pero desde el pasado mes de agosto Galán la había aventajado con paso firme.

El triunfo de López, de 49 años, supone un hito para Bogotá porque será la primera mujer y la primera persona homosexual que dirige el Gobierno capitalino, según informa Caracol Radio.

La exsenadora y excandidata presidencial comenzó su carrera política en los años 90 y siempre ha estado vinculada a la izquierda, aunque en los últimos años se ha centrado en las posiciones ecologistas. Se ha dado a conocer entre los colombianos por su firme lucha contra la corrupción.

Los colombianos han elegido este domingo a más de 3.300 cargos, entre alcaldes, gobernadores y asambleas municipales y regionales. La campaña electoral ha estado precedida por la ola de violencia que sufre el país desde la firma en 2016 del acuerdo de paz con las FARC, si bien la jornada de votación ha sido tranquila.

EL URIBISMO PIERDE EN MEDELLÍN

Con el 60 por ciento de los resultados escrutados, el exviceminsitro de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones Daniel Quintero sustituirá a Federico Gutiérrez en la Alcaldía de Medellín, según informaciones del diario local 'El Espectador'.

Con una campaña que comenzó con menos del 10 por ciento de los apoyos en intención de voto, Quintero ha sido el elegido por los medellinenses como el nuevo alcalde de la capital antioqueña.

Contra todo pronóstico y tras adelantar a Alfredo Ramos, hijo del exgobernador Luis Alfredo Ramos (investigado por parapolítica), Quintero será el nuevo edil de la ciudad.

Por el movimiento significativo Independientes, el alcalde electo de Medellín ha hecho frente así a Ramos, abanderado del Centro Democrático en una ciudad que es bastión del uribismo.

LOS VERDES VUELVEN A CALI

En Cali, tras una campaña de acusaciones mutuas, el candidato de la Alianza Verde Jorge Iván Ospina se ha hecho con el 40 por ciento de las papeletas. Ospina, que ya estuvo al frente de la Alcaldía entre los años 2008 y 2011, ha contado con el apoyo del partido de la U, Colombia Renaciente, Colombia Humana y varios sectores de Polo y Cambio Radical.

No obstante, el candidato tiene una deuda pendiente con la Justicia colombina: el próximo 15 de noviembre será juzgado por presuntas ilegalidades a la hora de celebrar contratos públicos. En su defensa ha asegurado que "no formó ni ordenó nada". "Me vinculan como un tercero", ha sostenido.

A pesar de las dudas, los caleños le han dado sus apoyos a Ospina, que es recordado en Cali por su trabajo en temas de salud, seguridad y bienestar social. Uno de los grandes impulsos que recibió durante su campaña fue el respaldo de la estructura política de Dilian Francisca Toro, que inclinó la balanza a su favor y le permitió sacar ventaja sobre Roberto 'Chontico' Ortiz y Alejandro Eder.

Así, Ospina regresa a la Alcaldía de Cali bajo la promesa de arreglar los problemas de seguridad y movilidad que tanto agobian a la ciudad. Asimismo, una de sus promesas es finalizar las megaobras que quedaron a medias y hoy siguen siendo centro de críticas.

UN EXGUERRILLERO DE LAS FARC, NUEVO ALCALDE DE TURBACO

El exguerrillero de las FARC Guillermo Torres, conocido como Julián Conrado, ha salido airoso en la batalla contra las maquinarias de los partidos tradicionales en Turbaco, en el departamento de Bolívar. Fue elegido por la Colombia Humana.

Tras presentarse por Colombia Humana, Torres, que formó parte de las FARC durante más de tres décadas, ha obtenido el 49 por ciento de los votos con el 83 por ciento de las mesas escrutadas.

A pesar de haber militado en las FARC desde los 29 años, Torres no fue elegido por el partido que nació después de que la ahora extinta guerrilla dejara las armas para entrar en la vida política.

Por otra parte, en Cúcuta, en Norte de Santander, la sorpresa viene de la mano de Jairo Tomás Yañez, respaldado por Alianza Verde. El candidato ha adelantado a Jorge Acevedo, que contaba con el apoyo de aquellos que llevan décadas liderando la ciudad. El gobernador electo es Silvano Serrano.

Con el 77 por ciento de las mesas escrutadas, cuenta con 84.758 votos. Así ha superado por más de 15.000 votos a Acevedo, a quien veían en la región como el victorioso en la contienda por tener el respaldo de los partidos tradicionales a su favor y ser el candidato de Suárez Corzo.

En Barranquilla, el candidato del Partido Cambio Radical y fichaje de los Char, Jaime Alberto Pumarejo Heins, se ha hecho con el 62,49 por ciento de los votos frente a Antonio Eduardo Bohórquez Collazos, del Partido Polo Democrático Alternativo, que ha obtenido un 13,38 por ciento de las papeletas.

Rodolfo Hernández, el candidato por el movimiento Ciudadanos Libres y avalado por el partido Verde, es el nuevo mandatario de Bucaramanga, la capital santandereana, mientras que Gorky Muñoz Calderón es el nuevo edil de Neiva, en el departamento de Huila.