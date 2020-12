Colombia.- En coma un menor tras recibir un disparo de la Policía en Bogotá

MADRID, 20 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un menor se encuentra en coma después de recibir un disparo durante un operativo de la Policía contra el transporte ilegal en Bogotá, la capital de Colombia.

El disparo se produjo en el marco de una persecución después de un atropello de un agente. Dos civiles resultaron heridos por arma de fuego. Un de ellas, Alejandro Morales, menor de edad, recibió un disparo en la cabeza.

"Alejandro salió de la operación anoche, y 24 horas después permanece en coma. Esta mañana movió la mano, pero solo fue una vez. La mamá me dijo que su recuperación no ha evolucionado, que ha sido muy baja. En definitiva está todavía muy grave, porque no ha evolucionado como los doctores esperaban", ha explicado una allegada, Mónica Mujica, en declaraciones a Caracol Radio.

La propia Mujica es madre del otro civil herido, Sebastián Montaña, cuyo estado es favorable pese a que los impactos que habría recibido en la espalda, que le afectaron parte de la vejiga y del hígado.

Las familias de las víctimas, tal como lo expresó la señora Mujica, piden que las investigaciones sean independientes y que cuestionen la versión de la Policía. Además, aseguran que los disparos comenzaron antes del atropello del policía, según ella accidental.

Este domingo se ha producido una manifestación frente al Centro de Atención Inmediata (CAI) del barrio de El Codito en rechazo a estos hechos y para exigir la intervención transparente de la Fiscalía.