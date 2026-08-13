Chocó, la región más pobre de Colombia: así es la desigualdad que deja al descubierto el terremoto

Un grupo de personas observa los efectos del terremoto de 7,4 en la ciudad de Cali, Colombia - Europa Press/Contacto/Martin Steven Angel

MADRID 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

Chocó, epicentro del terremoto que ha dejado hasta el momento 265 muertos en Colombia, es la región más pobre del país, según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), que ha publicado una radiografía de la pobreza monetaria en su territorio.

Su capital, Quibdó, fue en 2025 la capital de departamento más pobre, con un coeficiente de Gini de 0,555 puntos (frente a los 0,531 puntos a nivel nacional) y una incidencia de pobreza monetaria del 61,7%. Asimismo, fue la única ciudad que experimentó un aumento de este indicador en Colombia, con un incremento de 2,1 puntos porcentuales respecto al año anterior, según los datos del DANE.

El terremoto de magnitud 7,4 en la escala de Richter registrado este lunes en el municipio de San José del Palmar, ha puesto de manifiesto la situación de pobreza que atraviesa la zona y su desigualdad respecto a otras regiones que también experimentaron el seísmo como la vecina del Valle del Cauca, cuya capital, Cali, redujo su pobreza al 19,7%.

En esta línea, Quibdó y Pasto fueron las únicas ciudades que registraron un aumento en la incidencia de pobreza monetaria extrema. En la primera de ellas, este indicador pasó de 29,7% en 2024 a 32,5% en 2025, mientras que en Cali, este indicador fue del 6% en el mismo ejercicio. La línea de pobreza extrema es el coste per cápita mensual mínimo necesario para adquirir únicamente una cesta de bienes alimentarios.

DOS COLOMBIAS DIFERENTES

Expertos del DANE explican que en el Chocó es casi imposible contar con alumbrado público y sistema de alcantarillado. Además, destacan que en la región el transporte se realiza principalmente a través de la red fluvial, y que no hay suficientes vías para hacer infraestructuras.

Estas diferencias han sido clave en la respuesta inmediata del Gobierno colombiano durante las primeras 72 horas tras el terremoto, ya que gracias a la infraestructura ha sido posible llevar ayuda por tierra a las ciudades más afectadas del Eje Cafetero, como Manizales y Pereira, a diferencia de Chocó, en donde es más difícil el acceso.

Asimismo, los expertos del DANE señalan que en el Chocó las condiciones de las viviendas son "muy precarias, muy malas", explicando que hay muchos inmuebles que no tienen el suelo revestido y que puede ser de tierra, y las paredes pueden ser tablas de madera en lugar de ladrillos.

LOS SEIS ESTRATOS SOCIOECONÓMICOS DE COLOMBIA

Una forma que tiene el Gobierno de Colombia para medir la desigualdad es un modelo de estratos socioeconómicos. La ley de la estratificación de 1994 es hoy en día uno de los indicadores más útiles para inferir el nivel de ingresos en los hogares como consecuencia de la alta informalidad laboral, superior al 54,2% a nivel nacional, según ha explicado el DANE.

En 2004, el Ejecutivo le delegó al DANE la tarea de diseñar una metodología para estratificar las viviendas. Esta metodología, reflejada en la última actualización del DANE, se basa en criterios físicos de las viviendas y no tiene en cuenta la información de los ciudadanos que habitan en los inmuebles como su nivel de ingresos.

Asimismo, en Colombia no existe un registro de empadronamiento debido a la volatilidad e informalidad de los hogares.

Las viviendas de Colombia se clasifican en seis estratos socioeconómicos. Cada alcaldía divide su ciudad correspondiente en seis niveles: el '1' es "bajo-bajo" (los inmuebles más inestables donde vive la población más vulnerable), el '2' es "bajo", el '3' es "medio-bajo", el '4' es "medio", el '5' es "medio-alto" y el '6' es "alto", según explicaba el DANE.

Los estratos se determinan por aspectos físicos como acabados, tamaño y materiales de construcción. Asimismo, la legislación solo considera los inmuebles residenciales, excluyendo los comerciales, industriales o institucionales.

En esta línea, la ley obliga a clasificar las viviendas en seis niveles en cada municipio, sin especificar de manera explícita las características que distinguen un estrato de otro.

Más del 75% de las ciudades del país se encuentran clasificadas sin superar el estrato tres, según estimaciones del instituto estadístico. En departamentos como el Chocó, "todas las viviendas son tan precarias que corresponden al nivel uno sin excepción", han explicado a Europa Press.

Sin embargo, el nivel más bajo en el Chocó no está en las mismas condiciones que el estrato 1 en Bogotá, ya que en la parte más baja de la capital al menos hay alcantarillado y alumbrado público, algo "casi imposible en Chocó". "Si existiera un estrato cero, que no lo hay, pero si existiera, probablemente tendría que ser en esa zona", explica el instituto estadístico.