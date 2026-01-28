Desaparece un avión de la aerolínea estatal de Colombia con más de una decena de personas a bordo

Archivo - Aeronave de Satena - Europa Press/Contacto/El Tiempo - Archivo

MADRID 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un avión de la aerolínea estatal de Colombia ha desaparecido este miércoles en la región Norte de Santander, con más de una decena de personas a bordo, según ha confirmado el Gobierno colombiano.

La ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, ha informado de que la Dirección de Investigación de Accidentes de la Aeronáutica Civil está recogiendo información respecto a la pérdida de comunicación de la aeronave HK4709.

A través de un mensaje publicado en redes sociales, ha indicado que el avión cubre la ruta Cúcuta-Ocaña e iba con trece pasajeros y dos tripulantes. "Se activaron los protocolos correspondientes", ha agregado la titular de la cartera ministerial.

El avión despegó a las 11.40 horas (hora local) y tenía programado su aterrizaje en el aeropuerto Aguas Claras de Ocaña a las 12.05 horas (hora local), pero el contacto se ha perdido minutos antes de su llegada, según informa la emisora Blu Radio.