MADRID 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

La agencia colombiana de Migración, vinculada al Ministerio de Exteriores, ha anunciado este martes la detención en un aeropuerto de Bogotá del ciudadano ruso Denis Alimov, buscado por Estados Unidos "por conspiración para secuestrar o asesinar personas en Europa, brindar apoyo material y financiar actos terroristas".

"En un operativo en el Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá, oficiales de Migración Colombia pusieron bajo custodia al ciudadano ruso Denis Alimov, de 42 años, quien tiene circular roja de Interpol, y es buscado por las autoridades de Estados Unidos por conspiración para secuestrar o asesinar personas en Europa, brindar apoyo material y financiar actos terroristas", ha anunciado la entidad en un comunicado.

En concreto, Alimov es requerido por un Tribunal de Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, que emitió orden de captura el pasado 18 de diciembre y formalizó la solicitud de extradición, según describe el documento de Migración. De ser hallado culpable por los cargos por conspiración, asesinato y secuestro en el extranjero, así como financiar actos terroristas; podría enfrentar penas desde los 15 años de prisión hasta la cadena perpetua.

Según los datos de la investigación estadounidense compartidos por la entidad colombiana, Alimob habría participado entre octubre de 2024 y marzo de 2025 en un plan para "asesinar o secuestrar a dos personas ampliamente conocidas en Europa". "El 17 de octubre de 2024 habría girado cerca de 60.000 dólares (50.900 euros) para financiar la operación y acordado pagar hasta 1,5 millones de dólares (algo menos de 1,3 millones de euros) por cada objetivo", ha explicado Migración, que señala también que el arrestado está buscado por "suministro de información técnica y el reclutamiento de otros implicados".

Alimov llegó en un vuelo de Turkish Airlines, según la agencia --que no ha especificado el origen del mismo--, y pretendía continuar su trayecto en dirección a Cartagena de Indias, en la costa caribeña de Colombia. Con todo, una vez sea puesto a disposición de las correspondientes autoridades, se iniciará "el trámite de extradición y será procesado por el Tribunal de Distrito Sur de Nueva York en Estados Unidos", ha indicado Migración.

La directora de este órgano, Gloria Esperanza Arriero, ha subrayado tras la detención que "la articulación internacional ha permitido detectar anticipadamente y capturar este tipo de delincuentes antes de ingresar al país, mediante herramientas de información compartida que blindan la seguridad nacional e internacional, y aplicar acciones oportunas sobre viajeros buscados por diferentes delitos".