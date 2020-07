Colombia.- La Fiscalía de Colombia investiga otros nueve casos de violencia sexual contra menores indígenas

MADRID, 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía de Colombia está investigando otros nueve casos de violencia sexual contra menores indígenas, según ha revelado la vicefiscal Martha Mancera en el marco del escándalo provocado por la violación de una niña indígena por parte, presuntamente, de varios militares.

Mancera detalló el martes en una comparecencia que actualmente hay otras nueve investigaciones en marcha por violencia sexual contra menores indígenas, mientras que otros 40 casos por los mismos delitos ya han llegado a juicio, según informa Blu Radio.

Entre ellos ha mencionado el caso de una niña de 12 años de edad de la comunidad nukak makú de Guaviare (centro) que habría sido violada por ocho militares --un sargento, un cabo y seis soldados-- el pasado mes de septiembre.

Colombia ha puesto el foco en los abusos a indígenas a raíz del caso conocido la semana pasada sobre la presunta violación de otra niña indígena de 12 años de la comunidad embera chamí en el municipio de Pueblo Rico, en Risaralda (centro), en la que habrían participado siete militares que ya están detenidos.

"NEGLIGENCIA ABSOLUTA"

Por su parte, la ex procuradora regional del Amazonas Elsi Gabriela Angulo ha contado a RCN Radio que solo durante su gestión (2017-2018) conoció al menos doce casos de violencia sexual contra menores indígenas por parte de funcionarios.

"Yo le puedo decir que no es una docena, son muchísimos más porque en el Amazonas hay un pacto de silencio en las comunidades, todos los corregimientos tienen este problema", ha asegurado Angulo.

Angulo ha denunciado que la mayoría de los casos quedan impunes, ya no solo en el ámbito penal sino también en el disciplinario, porque, entre otras cosas, los abusos se suelen producir en zonas remotas de difícil acceso a donde no llegan las instituciones.

"Hay una negligencia absoluta de parte de los funcionarios, hasta de los funcionarios médicos para hacer toda la ruta que corresponde para las niñas", ha afirmado. "En las áreas no municipalizadas no hay una defensora de familia y no se puede tomar una declaración de una menor de edad si no está acompañada de una defensora", ha señalado como ejemplo.