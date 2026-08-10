Illa y Azcón trasladan el "apoyo y solidaridad" de Cataluña y Aragón con Colombia tras el terremoto

El presidente de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, durante una rueda de prensa, en el Palau de la Generalitat, a 31 de julio de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). Illa ha hecho balance del curso político antes de las vacaciones estivales. - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y el presidente de Aragón, Jorge Azcón, han trasladado el "apoyo y solidaridad" sus respectivas regiones con el pueblo colombiano tras el terremoto de 7,4 en la escala de Richter que ha sacudido el noroeste del país, con epicentro cerca de la localidad de San José del Palmar, en el departamento de Chocó.

"Muy pendiente del fuerte seísmo que ha afectado a varias regiones de Colombia", ha escrito Illa en un mensaje en 'X' este lunes por la tarde, recogido por Europa Press.

El president ha asegurado que está en contacto con la Delegación de Catalunya en los Estados Andinos, así como con el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, "para seguir de cerca la situación de los catalanes y catalanas residentes en el país y de cualquier afectación".

Por su parte, Azcón también ha expresado todo su apoyo y solidaridad con el pueblo colombiano. En un mensaje publicado en la red social 'X', el jefe del Ejecutivo aragonés ha hecho extensivo el mensaje de apoyo a "los miles de colombianos que viven en Aragón y siguen con preocupación las noticias que llegan desde su tierra".