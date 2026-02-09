Interceptan diez toneladas de cocaína en un narcosubmarino en una operación de Colombia con apoyo de EEUU

Abordaje de narcosubmarino en Colombia - DEPARTAMENTO DE ESTADO

MADRID 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las fuerzas de seguridad colombianas han interceptado un narcosubmarino con diez toneladas de cocaína en una operación en la que ha colaborado Estados Unidos.

"Diez toneladas de cocaína valoradas en 441 millones de dólares han sido destruidas y cuatro narcotraficantes han sido detenidos", ha informado la Oficina Internacional de Narcóticos del Departamento de Estado norteamericano en un comunicado.

Washington ha destacado la "fuerte asociación que produce fuertes resultados" en referencia a la colaboración entre las autoridades colombianas y estadounidenses.

La operación supone un cambio drástico con respecto a acciones anteriores en las que Estados Unidos ha matado desde agosto a 119 presuntos narcotraficantes en 37 ataques desde agosto, el último el 5 de febrero.

El pasado 3 de febrero el presidente de Colombia, Gustavo Petro, se reunión con su homólogo estadounidense, Donald Trump, en la Casa Blanca, un encuentro en el que precisamente uno de los temas principales fue el narcotráfico.