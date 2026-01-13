Colombia.- Juzgan en Lugo a un hombre para el que piden 20 años por agresión sexual a un menor con el que contactó por Tinder

LUGO, 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Provincial acogió este martes el juicio contra un hombre de 34 años y de nacionalidad colombiana, acusado de dos delitos de agresión sexual a un menor de 16 años, con el que contactó a través de una red social y con el que mantuvo relaciones en dos ocasiones. La Fiscalía solicita una pena de diez años de prisión por cada uno de los delitos. Durante la vista oral, el acusado negó los hechos que se le imputan y la defensa pidió su absolución.

Según expuso el Ministerio Fiscal, los hechos se habrían producido entre enero y febrero de 2022, después de que el acusado contactara con la víctima a través de Tinder. El joven, que en aquel momento tenía 15 años, acudió al domicilio del acusado, con el que mantuvo una relación sexual completa, y tiempo más tarde, volvieron a quedar a través de la misma red para un nuevo encuentro.

En su escrito de acusación, la Fiscalía sostiene que concurren dos delitos de agresión sexual y reclama, además de las penas de prisión, una serie de medidas accesorias de protección a la víctima. En concreto, solicita la prohibición de que el acusado se acerque o se comunique con la víctima por cualquier medio durante un periodo de quince años, así como la imposición de una medida de libertad vigilada durante ocho años una vez cumplida la condena.

También pide la privación de la patria potestad o, de forma alternativa, la inhabilitación especial para el ejercicio de derechos de patria potestad, tutela, curatela, guarda o acogimiento durante cuatro años, además de la inhabilitación para cualquier profesión u oficio, retribuido o no, que conlleve contacto regular y directo con menores de edad durante veinticinco años.

La Fiscalía plantea igualmente la sustitución de la pena de prisión por la expulsión del territorio nacional por un periodo de diez años, atendiendo a la duración de las penas solicitadas y a las circunstancias concurrentes en el caso. Asimismo, reclama que el procesado indemnice a la víctima con 20.000 euros en concepto de responsabilidad civil.

Por su parte, la defensa del acusado mantuvo durante la sesión que no existen pruebas suficientes para sustentar la acusación y solicitó la absolución, insistiendo en la negación de los hechos por parte de su representado.

El juicio se retrasó media hora, ya que faltaba la víctima, que declaró posteriormente a puerta cerrada y tras un biombo.