Marcela, que abandonó Colombia tras sufrir "ataques homofóbicos", disfruta de una nueva vida en Madrid: "Estoy flipando"

MADRID, 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

Con motivo de la conmemoración este miércoles, 28 de junio, del Día Internacional del Orgullo LGTBI, Cruz Roja Madrid ha dado a conocer la historia de Marcela, una colombiana que tuvo que dejar su país amenazada por su orientación sexual y que, casi cuatro años después, disfruta de una nueva vida en Alcorcón.

En un vídeo que la ONG ha difundido a través de sus redes sociales, Marcela denuncia los "ataques homofóbicos" sufridos en Colombia, especialmente el caso de un hombre que cada vez que la veía comenzaba a insultarla e intimidarla por causa de su orientación sexual

"Cada vez que me veía, me machacaba", relata Marcela, quien explica que un día llegó le dijo que la iba "a matar". "Me sentenció a muerte", añade.

Esta situación forzó su salida de Colombia y su traslado a España, donde está a punto de cumplir cuatro años, y donde esta organización le abrió "las puertas". "Cruz Roja Alcorcón es mi segunda casa", explica al tiempo que detalla el apoyo que le brindó a la hora de obtener alimentos o pagar los suministros, a lo que se suman los talleres que le brindaron para favorecer su desarrollo personal y profesional.

Cuatro años después, Marcela presume de haber podido rehacer su vida, contar con una pareja con la que tiene previsto casarse y disfrutar de una estabilidad económica.

"ESTOY FLIPANDO"

"Estoy flipando. Voy a trabajar en lo que me gusta, tengo la chica de mis sueños, me voy a casar, Económicamente estoy estable. ¿Qué más le puedo pedir a la vida?", concluye.

Junto con la historia de Marcela, Cruz Roja Madrid ha dado a conocer también la de Alex y Halyna, una pareja de lesbianas que tuvieron que abandonar Rusia por culpa de su relación y que, tras refugiarse en Ucrania, se vieron alcanzadas por el conflicto bélico.

Actualmente, ambas aprenden español y se preparan para encontrar trabajo en el recurso que Cruz Roja tiene en Navacerrada. Ambas aspiran a poder poner en marcha pronto un restaurante con el que empezar un nuevo proyecto en este país.