Al menos doce obreros atrapados tras la explosión de una mina en el centro de Colombia

Archivo - Equipos de emergencias de Colombia en una imagen de archivo - Europa Press/Contacto/Cristian Bayona - Archivo

MADRID 5 May. (EUROPA PRESS) -

Una explosión registrada en una mina ubicada en la localidad de Sutatausa, en el departamento de Cundinamarca, en el centro de Colombia, mantiene a al menos doce obreros atrapados que se encontraban trabajando a una profundidad de alrededor de 600 metros, de acuerdo con la última actualización de las autoridades del país.

Concretamente, el accidente ha tenido lugar en la mina de La Trinidad, donde una acumulación de gases parece haber sido la causante de la citada explosión, según ha apuntado en declaraciones a los medios el delegado departamental del cuerpo de Bomberos de Cundinamarca, el capitán Álvaro Farfán.

"Al momento se reporta que 15 mineros se encontraban trabajando en el sitio, tres de los cuales han salido por sus propios medios; uno de ellos, debido a la magnitud del incidente, (ha sido) remitido a los centros asistenciales y se reportan al parecer doce mineros que se encuentran atrapados", ha precisado Farfán.

Hasta el lugar de los hechos se han desplazado tres ambulancias, una medicalizada y dos básicas, mientras que los equipos de respuesta "adelantan la revisión del sistema de monitoreo continuo de gases para determinar la viabilidad del ingreso por la boca mina del manto Ciscuda", según ha explicado el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey Ángel, en un mensaje publicado en redes sociales.