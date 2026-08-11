Colombia.- ONG activan su respuesta humanitaria tras el terremoto de Colombia y alertan del "riesgo extremo" de la infancia

August 10, 2026, Cali, Valle Del Cauca, Colombia: People gather outside rubble of a collapsed building to search for survivors in Cali after a 7,4 Earthquake that struck Colombia on August 10, 2026.,Image: 1122112667, License: Rights-managed, Restrictions - Sebastian Marmolejo / Zuma Press / Europa Press /

MADRID 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las ONG World Vision, Save the Children y Acción contra el Hambre han activado sus comités de emergencia y dispositivos de respuesta humanitaria para evaluar los daños y atender a la población tras el terremoto de 7,4 grados de magnitud registrado en Colombia y han alertado de que la infancia queda "en riesgo extremo" tras esta situación.

El seísmo, cuyo epicentro se ha situado en el municipio de San José del Palmar, en el departamento del Chocó, en la costa Pacífica del país, ha dejado al menos 169 muertos y más de 660 heridos, según el balance provisional ofrecido por la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales). Se trata del seísmo más fuerte de la última década ocurrido en el país.

En este sentido, la ONG World Vision ha activado su comité de emergencias para evaluar la situación. Según los reportes preliminares recopilados por la entidad, los daños más severos se concentran en Cali, Quibdó --capital del departamento del Chocó-- y en el aeropuerto de Pereira, donde se han registrado heridos.

"El sismo nos sacudió temprano en la mañana. Algunas personas iban camino al trabajo, pero a otras las sorprendió en sus casas", ha afirmado el gerente de Seguridad Corporativa de World Vision en Colombia, Raúl Rodríguez.

Asimismo, la organización ha alertado de que en Cali varias localidades permanecen sin servicio eléctrico ni agua, mientras que los sistemas de comunicación están colapsados y saturados. El seísmo, que se ha registrado a una profundidad de 88 kilómetros, se ha percibido también en Ecuador y Panamá, cuya capital ha suspendido de forma preventiva el servicio de metro, y ha generado al menos dos réplicas de 2,8 y 4,8 grados en la escala Richter.

Rodríguez ha explicado que permanecen "en permanente comunicación" con las regiones en las que operan para confirmar el estado de sus colaboradores y valorar las afectaciones en las comunidades, un aspecto en el que el director binacional de la ONG para Colombia y Venezuela, Peter Gape, ha reafirmado la prioridad de responder a las necesidades que puedan surgir en materia de protección de la infancia.

"Como organización comprometida con la infancia, estamos monitoreando la situación y preparados para evaluar y responder a las necesidades que puedan surgir", ha afirmado Gape, al tiempo que ha añadido que en este momento la prioridad es confirmar que los colaboradores se encuentren bien y valorar el alcance de las afectaciones en las comunidades donde operan.

LOS TERREMOTOS TIENEN "EFECTOS DEVASTADORES" PARA LA INFANCIA

En el mismo sentido, Save the Children ha advertido de que los niños han quedado en una "situación de riesgo extremo" tras la destrucción generalizada registrada en la región del Pacífico. La ONG ha expresado su preocupación por el derrumbe de viviendas, así como por la evacuación de colegios y centros sanitarios que han sufrido graves daños estructurales, interrumpiendo el acceso de la infancia a la educación y a la atención médica.

"Aunque aún se está evaluando el alcance total de los daños, sabemos que los terremotos pueden tener un impacto devastador en la infancia. Es un acontecimiento inesperado, que hacen que niños y niñas puedan enfrentarse a mayores riesgos para su seguridad, su bienestar y su acceso a servicios esenciales. Las comunidades se enfrentan actualmente a la desestabilización y la incertidumbre", ha expresado la directora nacional de Save the Children en Colombia, María Mercedes Liévano.

La ONG ha indicado asimismo que los cortes de electricidad y las interrupciones en las comunicaciones dificultan las evaluaciones en las zonas más afectadas y ha confirmado su disposición para movilizar ayuda urgente de rescate y asistencia para las familias.

En paralelo, Acción contra el Hambre ha activado a 15 profesionales en el departamento del Chocó y se ha integrado en el Puesto de Mando Unificado liderado por la Presidencia de la República para coordinar la asistencia con las autoridades nacionales, según han informado en un comunicado.

La responsable de operaciones de la entidad para América Latina y Filipinas, Benedetta Lettera, ha precisado que el despliegue inicial se centrará en Quibdó y sus áreas rurales contiguas, donde se concentra un elevado número de heridos y donde las dificultades de acceso aún impiden conocer el "verdadero alcance" del terremoto

"Nuestros equipos ya están activados sobre el terreno y trabajan estrechamente con las autoridades para identificar las necesidades más urgentes y determinar dónde debemos intervenir primero. Contamos con personal y suministros preparados para responder, pero es esencial coordinarnos con el resto de los actores para que la ayuda llegue allí donde sea más necesaria", ha explicado Lettera.

Para hacer frente a las necesidades inmediatas, Acción contra el Hambre dispone en la zona de 772 kits de higiene, 470 sistemas familiares de filtración de agua, una planta potabilizadora con capacidad para atender a 2.000 personas, 324 paquetes de alimentos, 200 kits de alojamiento temporal y capacidad para otorgar hasta 550 transferencias monetarias a las familias afectadas.

La organización ha mostrado asimismo su preocupación por la alta presión que sufre la red hospitalaria y la falta de agua potable en los municipios afectados, así como ha subrayado la "necesidad de proporcionar alojamiento temporal" a quienes han perdido sus viviendas o no pueden regresar a ellas.