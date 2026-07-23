La Policía detiene a un fugitivo buscado en Colombia por participar en un homicidio con "extremada violencia"

Rdo. Nota De Prensa: La Policía Nacional Detiene A Tres Miembros De Una Organización Criminal Dedicada A Cometer Hurtos Con El Método De La Siembra - POLICÍA NACIONAL

MADRID 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Madrid a un fugitivo buscado por las autoridades de Colombia por los delitos de homicidio, lesiones y detención ilegal, por los que se enfrenta a una pena de 60 años de prisión.

Según informa el cuerpo policial en una nota de prensa, Colombia reclamaba al arrestado por su participación en un homicidio de "extremada violencia" cometido en 2025 en el contexto de rivalidades entre bandas colombianas.

El prófugo, integrante de la banda "Rebeldes" y en compañía de otros miembros, citó a la víctima para determinar si era un infiltrado de la banda rival "Cordillera".

Los acusados ataron a la víctima de pies y manos, lo interrogaron y lo golperaon con brutalidad entre todos, para posteriormente acabar con su vida mediante estrangulamiento.

La investigación se inició en el mes de julio tras tener conocimiento de su posible presencia en España. Las pesquisas policiales permitieron localizar el domicilio del fugitivo en Madrid, donde trabajaba y vivía con su pareja y una hija en común, manteniendo un perfil bajo para evitar su arresto.

Finalmente, se estableció un dispositivo policial el pasado martes 21 de julio, que culminó con la detención del fugitivo y su puesta a disposición judicial.