Policía Nacional incauta 110 kilos de cocaína en mochilas dentro de un contenedor con origen de Colombia

Policía Nacional, en colaboración con las autoridades policiales de Colombia, han desarticulado una organización criminal encargada, presuntamente, de recepcionar 110 kilos de cocaína ocultos en bolsas de deporte en un contenedor procedente de Colombia.

La actuación policial detuvo el pasado 19 de febrero a siete personas acusadas de pertenencia a organización criminal y delito contra la salud pública. Además de la cocaína, los investigadores incautaron dos vehículos de alta gama --uno de ellos de alquiler-- que, según las pesquisas, iban a ser utilizados para el transporte de la sustancia estupefaciente.

Durante la detención, tres personas fueron arrestadas cuando se disponía a realizar la transacción en un centro comercial del distrito madrileño de Hortaleza (Madrid), portando más de 126.000 euros en bolsas de supermercado. También fueron detenidos dos de los encargados de recibir la droga en un hotel del barrio madrileño de Barajas y los dos líderes de las negociaciones que permanecían ocultos en un piso de Fuengirola.

La investigación se inició en junio de 2025, en el marco de los dispositivos permanentes contra el tráfico internacional de drogas. Las primeras pesquisas apuntaron a un entramado que habría planificado la llegada a España de un importante cargamento de cocaína camuflado en contenedores de carga legal.

Los agentes lograron identificar un envío aéreo desde Colombia con 110 kilogramos de droga cuyo destino final era territorio español, desde donde sería distribuida tanto a nivel nacional como en otros países europeos.

Una vez que el contenedor aterrizó en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, los miembros de la organización comenzaron a mantener diversas reuniones para coordinar la operación. La labor policial permitió detectar desplazamientos de implicados desde distintos puntos de Europa hasta Madrid con el objetivo de cerrar los detalles logísticos y acordar la introducción y posterior reparto de la sustancia.

