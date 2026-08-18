Shakira visita una zona arrasada por el terremoto en Colombia y anuncia una inversión de un millón de dólares

Archivo - Shakira Europa Press Reportajes / Europa Press 15/9/2022 - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

Shakira ha visitado por sorpresa la ciudad de Quibdó, la capital de Chocó, una de los más afectadas por el terremoto de magnitud 7,4 que arrasó varias zonas de Colombia el pasado 10 de agosto, dejando varias localidades completamente destrozadas, cientos de personas sin hogar y alrededor de 300 fallecidos.

Como recogen los medios locales, en su visita la cantante ha anunciado una inversión de un millón de dólares para llevar a cabo las labores de reconstrucción, de la mano de su Fundación Pies Descalzos y de la promotora de sus conciertos, Live Nation, con el fin de poner en marcha nuevas escuelas después de que varios de los colegios fueran sepultados por el seísmo, entre otras acciones.

"Voy a dedicar todos mis esfuerzos personales. Mi compromiso es concreto. Ya hemos reunido un millón doscientos cincuenta mil dólares para comenzar este proceso de reconstrucción" ha afirmado la cantante, que ha expresado su preocupación ante el hecho de que "después de que pase el estado de emergencia, queden tantas personas en el olvido y damnificadas y nuestros niños no puedan volver al colegio". "Eso no lo podemos permitir", ha aseverado.

Shakira ha hecho estas declaraciones durante su visita, en la que ha estado acompañada de Howard Buffet, hijo del multimillonario estadounidense Warren Buffett.

La cantante también ha hecho un llamamiento a sumarse a los esfuerzos de recuperación del Chocó, región con la que Colombia tiene una "deuda histórica". "A los padres que perdieron a sus hijos, no tengo palabras suficientes. Su dolor no será olvidado", reclamó.