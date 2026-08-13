VÍDEO: Un español fallecido en el terremoto de Colombia

12 August 2026, Colombia, Cali: Rescue workers search for survivors amid the rubble following the 7.4-magnitude earthquake. More than 180 people have died after Colombia was hit by its strongest earthquake in decades, as the government declared a state of - Jorge Orozco/colprensa/dpa

MADRID 13 Ago. (EUROPA PRESS TELEVISIÓN) -

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha informado de que un ciudadano español con doble nacionalidad ha fallecido en el terremoto que sacudió Colombia el pasado lunes, mientras que la cifra de nacionales sin localizar ha descendido de 75 a 12.

En un audio remitido a los medios de comunicación, el ministro ha trasladado las condolencias y solidaridad a los familiares y amigos del muerto español.

La cifra total de fallecidos por el terremoto de magnitud 7,4 en la escala de Richter registrado en el noroeste de Colombia ha aumentado a 265 muertos y cerca de 3.500 heridos.

Albares también ha detallado que el primer paquete de ayuda de emergencia de un millón de euros al "pueblo hermano" de Colombia ya está en marcha. En el mismo, se incluye material de refugio, kits de agua y saneamiento y apoyo al personal sanitario.

Asimismo, ha recordado a todos los españoles en Colombia "que tanto la Embajada como el Consulado están plenamente operativos y a su disposición". "Si hay algún español en Colombia que aún no se ha puesto en contacto con nosotros, por favor que lo haga", ha vuelto a pedir.

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